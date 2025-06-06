Правительство предложило запретить авторизацию на российских сайтах через иностранную почту и ввести уголовную ответственность за мошенничество с помощью ИИ — РБК

С 2025 года действует запрет на использование иностранных адресов при регистрации. Это одни из мер по борьбе с кибермошенниками, который сейчас разрабатывает правительство, пишет РБК. Согласно документу, все российские юрлица-владельцы сайтов при авторизации пользователей при помощи электронной почты должны разрешать только российские доменные имена и сетевые адреса.Например, авторизоваться не получится через Gmail. Могут сделать исключения, но не оговаривается — какие.С 1 января 2025 года уже вступил в силу похожий запрет — но он касается только новых регистраций, а не уже зарегистрированных с помощью иностранной почты пользователей.Кроме того, документ предусматривает введение уголовной ответственности за использование искусственного интеллекта при мошенничестве, вымогательстве, краже и других преступлениях. За это грозит тюремное заключение сроком от трёх до восьми лет и штрафы от 100 тысяч до 1 млн рублей в зависимости от состава преступления.В принятый весной 2025 года закон о борьбе с телефонными и кибермошенниками вошло около 30 мер. Теперь Минцифры с другими ведомствами обсуждает второй пакет. В него уже вошли запрет по умолчанию на звонки с зарубежных SIM-карт, управление персональными данными на Госуслугах, уголовная ответственность за DDoS-атаки.#новости #мошенничество