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Карина Пардаева
Право

Суд в США приговорил к восьми месяцам тюрьмы главу криптокомпании Gotbit Алексея Андрюнина

После освобождения он проведёт ещё год под надзором.

  • Алексея Андрюнина задержали в Португалии осенью 2024 года. В феврале 2025 года его экстрадировали в США, в марте — он признался в мошенничестве и заключил сделку с Минюстом США.
  • По данным прокуратуры, Gotbit с 2018 по 2024 год предоставляла клиентам услуги накрутке объёма торгов (wash trading) для продвижения токенов на CoinMarketCap и листинга на биржах.
  • В рамках дела компания обязана передать государству криптоактивы на сумму около $23 млн. Суд также назначил ей пятилетний испытательный срок с обязательным прекращением деятельности.
  • Gotbit стала третьим маркетмейкером, привлечённым к уголовной ответственности за wash trading. До неё по схожим обвинениям были осуждены CLS Global и MyTrade.

#новости #gotbit

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