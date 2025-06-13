Суд в США приговорил к восьми месяцам тюрьмы главу криптокомпании Gotbit Алексея Андрюнина

После освобождения он проведёт ещё год под надзором.Алексея Андрюнина задержали в Португалии осенью 2024 года. В феврале 2025 года его экстрадировали в США, в марте — он признался в мошенничестве и заключил сделку с Минюстом США.По данным прокуратуры, Gotbit с 2018 по 2024 год предоставляла клиентам услуги накрутке объёма торгов (wash trading) для продвижения токенов на CoinMarketCap и листинга на биржах.В рамках дела компания обязана передать государству криптоактивы на сумму около $23 млн. Суд также назначил ей пятилетний испытательный срок с обязательным прекращением деятельности.Gotbit стала третьим маркетмейкером, привлечённым к уголовной ответственности за wash trading. До неё по схожим обвинениям были осуждены CLS Global и MyTrade.#новости #gotbit