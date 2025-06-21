Суд продлил домашний арест блогеру Александре Митрошиной по делу об отмывании денег

На какой срок — не уточняют.Чертановский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил Митрошиной домашний арест, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на суд.СК завёл против блогера уголовное дело об отмывании денег в марте 2025 года. По версии следствия, она получила свыше 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов и сборов и легализовала часть их, купив недвижимость в Москве.Митрошина признала вину в отмывании денег. Суд отправил её под домашний арест, мера действовала до 24 июня 2025 года.Во время слушаний адвокат блогера говорил, что она продала всё имущество, чтобы заплатить налоги. По его словам, Митрошина погасила долги перед ФНС на сумму свыше 200 млн рублей, а с 2023 года уплатила налогов на 666 млн рублей.Весной 2023 года на Митрошину завели дело о неуплате налогов. Как сообщали в СК, с октября 2020 года по май 2022 года она — как ИП на «упрощёнке» — получила доход с продажи образовательных курсов «в существенно большем размере, чем допустимый лимит». Девушка сообщила, что выплатила 127 млн рублей налоговой, и отмечала: она всегда платила налоги, но «не уделила должное внимание сфере бухгалтерии».Источник: «Суды общей юрисдикции города Москвы» #новости #блогеры