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Таня Боброва
Право

Суд продлил домашний арест блогеру Александре Митрошиной по делу об отмывании денег

На какой срок — не уточняют.

  • Чертановский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил Митрошиной домашний арест, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на суд.
  • СК завёл против блогера уголовное дело об отмывании денег в марте 2025 года. По версии следствия, она получила свыше 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов и сборов и легализовала часть их, купив недвижимость в Москве.
  • Митрошина признала вину в отмывании денег. Суд отправил её под домашний арест, мера действовала до 24 июня 2025 года.
  • Во время слушаний адвокат блогера говорил, что она продала всё имущество, чтобы заплатить налоги. По его словам, Митрошина погасила долги перед ФНС на сумму свыше 200 млн рублей, а с 2023 года уплатила налогов на 666 млн рублей.
  • Весной 2023 года на Митрошину завели дело о неуплате налогов. Как сообщали в СК, с октября 2020 года по май 2022 года она — как ИП на «упрощёнке» — получила доход с продажи образовательных курсов «в существенно большем размере, чем допустимый лимит». Девушка сообщила, что выплатила 127 млн рублей налоговой, и отмечала: она всегда платила налоги, но «не уделила должное внимание сфере бухгалтерии».
Источник: «Суды общей юрисдикции города Москвы»  
Источник: «Суды общей юрисдикции города Москвы»  

#новости #блогеры

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