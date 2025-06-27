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Данила Бычков
Право

Немецкий регулятор потребовал от Apple и Google удалить DeepSeek из своих магазинов приложений в Германии

Власти страны обеспокоены безопасностью персональных данных пользователей.

  • Решение вынесла берлинская уполномоченная по защите данных Мейке Камп, сославшись на нарушение разработчиком Общего регламента по защите данных ЕС. Об этом сообщает Spiegel.
  • Чиновница заявила, что закон запрещает передавать в Китай данные пользователей из ЕС, а также, что DeepSeek не обеспечила уровень защиты «эквивалентный европейскому».
  • Камп потребовала удалить китайское приложение из App Store и Google Play на территории Германии. Apple и Google пока не ответили на это требование, но им предстоит «оперативно» принять меры, отмечает Bloomberg.
  • В мае 2025 года немецкие власти обращались к DeepSeek с просьбой ввести надёжные меры защиты пользователей, но их запрос проигнорировали.
  • Германия — не первая страна, у которой появились претензии к безопасности данных на стороне DeepSeek. Зимой 2025 года приложение удалили из App Store и Google Play в Италии, а власти Южной Кореи временно запрещали скачивание DeepSeek.

#новости #deepseek

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