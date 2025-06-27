Немецкий регулятор потребовал от Apple и Google удалить DeepSeek из своих магазинов приложений в Германии

Власти страны обеспокоены безопасностью персональных данных пользователей.Решение вынесла берлинская уполномоченная по защите данных Мейке Камп, сославшись на нарушение разработчиком Общего регламента по защите данных ЕС. Об этом сообщает Spiegel.Чиновница заявила, что закон запрещает передавать в Китай данные пользователей из ЕС, а также, что DeepSeek не обеспечила уровень защиты «эквивалентный европейскому».Камп потребовала удалить китайское приложение из App Store и Google Play на территории Германии. Apple и Google пока не ответили на это требование, но им предстоит «оперативно» принять меры, отмечает Bloomberg.В мае 2025 года немецкие власти обращались к DeepSeek с просьбой ввести надёжные меры защиты пользователей, но их запрос проигнорировали.Германия — не первая страна, у которой появились претензии к безопасности данных на стороне DeepSeek. Зимой 2025 года приложение удалили из App Store и Google Play в Италии, а власти Южной Кореи временно запрещали скачивание DeepSeek.#новости #deepseek