Регуляторы из разных стран проверят DeepSeek — их беспокоит конфиденциальность данных

В Италии приложение китайской компании уже удалили из App Store и Google Play.Источник фото: BloombergНидерландское ведомство собралось изучить, как DeepSeek собирает и хранит данные пользователей, а также призвало нидерландцев использовать разработки «с осторожностью». В планах — связаться с регуляторами других европейских стран, чтобы «обменяться информацией и определить дальнейшие шаги».Письменный запрос также направит южнокорейский регулятор. У французского ведомства есть и общие вопросы к работе моделей. Министерство цифрового развития Тайваня запретило использовать DeepSeek правительственным структурам — из-за угрозы безопасности.В Великобритании в частном порядке призывают местный бизнес внимательно относиться к данным, которые он «скармливает» и DeepSeek, и другим китайским приложениям, говорят источники Bloomberg. Планов запрещать сервис нет, однако «следить за ИИ-моделью будут».В конце января 2025 года детали об обработке данных запросил у DeepSeek ирландский регулятор. Тогда же Италия заблокировала приложение компании на территории страны. Местное ведомство попросило рассказать, как, откуда и зачем собираются данные, есть ли для этого законные основания и хранятся ли они в Китае. Но предоставленной информации оказалось «недостаточно» для ответа на эти вопросы.Параллельно с этим США проверяют, могла ли DeepSeek закупать подсанкционную полупроводниковую продукцию через третьи страны — например через Сингапур. Последний заявил, что поможет с расследованием.Вопросы к безопасности есть не только у регуляторов. На фоне ажиотажа вокруг DeepSeek в СМИ и соцсетях сервис столкнулся с кибератаками. Исследователи Wiz Research также обнаружили уязвимость, которая позволяла получить полный контроль над базой данных бота без аутентификации и защитных механизмов (позже её устранили).По данным команды исследователей Palo Alto Networks, DeepSeek «довольно легко» вынудить обойти ограничения разработчиков и дать советы по написанию кода для взлома данных или отправки фишинговых писем. Вероятность, что «рассуждающая» модель DeepSeek R1 напишет вредоносную программу или «другой опасный код», в четыре раза выше, чем у аналогичной o1 от OpenAI, обнаружили в Enkrypt AI. Модели стартапов из США тоже можно «обхитрить», но для этого потребуется больше усилий, говорят исследователи.Полина ЛааксоAI14:52Китайский чат-бот DeepSeek сохраняет лидерство в топе бесплатных приложений App Store более чем в 120 странах В том числе в США, обгоняя по скачиваниям ChatGPT от OpenAI.#новости #deepseek
Что то на свободно-европейском
Китайские власти запретили доступ к ChatGPT в Китае, чего боятся?
Скорее, на еврогейском, там ряд наречий, одно другого любопытнее.
Гасят ребят по полной не стесняясь публичности и наплевав на законы и принципы. Причем так сильно обосрались, что из всех стволов со всех направлений.
Да вроде логичное поведение: убедиться, что данные пользователей не утекают куда-то в нарушении GDPR и подобных.
Особенно на фоне утекшей базы.
то есть что нашли в открытом доступе переписки с чатом - это окей, гасят бедных?
Нидерландское ведомство собралось изучить, как DeepSeek собирает и хранит данные пользователейКак-как... также как и chatGPT только в другой стране