Президент подписал закон, который разрешит создавать фирмы-«матрёшки»

Он вступит в силу с 1 августа 2025 года.Документ за подписью Владимира Путина размещён на сайте опубликованных правовых актов. Он вносит изменения в законы «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью».Закон разрешает обществу иметь в качестве единственного учредителя другое общество, состоящее из одного лица, пишет «Прайм». Госдума приняла его в июне 2025 года. Тогда же депутаты приняли закон, который вносит аналогичные изменения в Гражданский кодекс. Президент уже подписал и его.Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов пояснял, что снятие запрета «упростит жизнь бизнесу», позволив одной компании быть единственным владельцем другой.Фирмы-«матрёшки» — это цепочки владения бизнесом, когда на одно юрлицо записано 100% другого, которому принадлежит 100% третьего и так далее. Запрет на такую структуру действовал в России с 1995 года. Его ввели на фоне опасений, что бизнес будет уклоняться от уплаты налогов и субсидиарной ответственности за счёт её делегирования внутри «матрёшки».Российский союз промышленников и предпринимателей предложил отменить запрет в 2022 году. «Ведомости» отмечали, что он «снижает гибкость при структурировании бизнеса» — это критично в условиях санкций.#новости #законы