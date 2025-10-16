Популярное
Евгения Евсеева
Право

Владимир Путин подписал закон о запрете сервисам автоматически списывать деньги за подписки с карт, которые пользователь удалил из личного кабинета

Он начнёт действовать с 1 марта 2026 года.

  • Подписанный президентом документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
  • Госдума приняла законопроект в первом чтении в сентябре 2024 года, а во втором и третьем — в сентябре 2025 года.
  • Он запрещает сервисам использовать банковские реквизиты или данные электронных средств платежа, которые пользователь сначала указал для оплаты подписок, но затем удалил их.
  • После удаления банковской карты из личного кабинета сервис не сможет автоматически списывать с неё деньги, поясняет ТАСС.
  • В первом чтении документ предполагал, что сервисы также должны прописывать в договоре сроки его действия, размер периодического платежа «или порядок его определения», срок уплаты очередного платежа, данные о веб-странице, где сказано, как отключить услугу. Ко второму чтению эти требования убрали.

#новости #законы

