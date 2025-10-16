Владимир Путин подписал закон о запрете сервисам автоматически списывать деньги за подписки с карт, которые пользователь удалил из личного кабинета

Он начнёт действовать с 1 марта 2026 года.Подписанный президентом документ опубликован на официальном сайте правовых актов.Госдума приняла законопроект в первом чтении в сентябре 2024 года, а во втором и третьем — в сентябре 2025 года.Он запрещает сервисам использовать банковские реквизиты или данные электронных средств платежа, которые пользователь сначала указал для оплаты подписок, но затем удалил их.После удаления банковской карты из личного кабинета сервис не сможет автоматически списывать с неё деньги, поясняет ТАСС.В первом чтении документ предполагал, что сервисы также должны прописывать в договоре сроки его действия, размер периодического платежа «или порядок его определения», срок уплаты очередного платежа, данные о веб-странице, где сказано, как отключить услугу. Ко второму чтению эти требования убрали.#новости #законы