Правительство Нидерландов готово отозвать указ о переводе Nexperia под внешнее управление, если Китай возобновит поставки — Bloomberg

Китай ввёл экспортные ограничения в октябре 2025 года.Власти Нидерландов отзовут министерский указ о переводе компании под внешнее управление в случае возобновления поставок китайских чипов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В правительстве страны ожидают, что китайское подразделение Nexperia восстановит поставки в «ближайшие дни», а решение об отмене внешнего управления может быть принято на следующей неделе.Этот шаг может «снизить напряжённость» и устранить угрозу перебоев в производстве автомобилей по всему миру, отмечает издание. Правительство Нидерландов передало Nexperia под внешнее управление в октябре 2025 года, чтобы «исключить перебои поставок при чрезвычайной ситуации».В ответ на это министерство коммерции КНР ввело экспортные ограничения и запретило Nexperia China и её субподрядчикам вывозить за рубеж часть компонентов. В конце октября 2025-го ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA) предупредила, что некоторые европейские автоконцерны могут остановить производство из-за дефицита чипов Nexperia.Nexperia с 2019 года принадлежит китайской Wingtech. Она специализируется на производстве микросхем для автомобильной и потребительской электроники. У компании есть заводы в Китае, Германии, Малайзии и на Филиппинах.#новости #nexperia