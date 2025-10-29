Популярное
Данила Бычков
Транспорт

Некоторые европейские автоконцерны могут остановить производство из-за дефицита чипов Nexperia — Bloomberg

Пока они полагаются на «истощающиеся запасы».

  • Производственные линии некоторых европейских компаний могут быть приостановлены «в течение нескольких дней» из-за ситуации вокруг Nexperia, пишет Bloomberg со ссылкой на ассоциацию европейских автопроизводителей (ACEA). О каких компаниях идёт речь — неизвестно.
  • 13 октября 2025 года правительство Нидерландов передало Nexperia под внешнее управление. На следующий день Китай в ответ на решение нидерландских властей ввёл экспортные ограничения против компании, запретив китайской «дочке» Nexperia и её субподрядчикам вывозить за рубеж часть компонентов.
  • Пока европейские автопроизводители продолжают работу, полагаясь на «истощающиеся запасы» микросхем, но некоторые уже готовятся к остановке производства, отметили в ACEA.
  • 23 октября ассоциация автопроизводителей Японии (JAMA) заявила, что получила от Nexperia уведомление: компания больше не может гарантировать поставки чипов японским клиентам.

  • Nexperia с 2019 года принадлежит китайской Wingtech. Она специализируется на производстве микросхем для автомобильной и потребительской электроники. У компании есть заводы в Китае, Германии, Малайзии и на Филиппинах.

#новости #nexperia

