Некоторые европейские автоконцерны могут остановить производство из-за дефицита чипов Nexperia — Bloomberg

Пока они полагаются на «истощающиеся запасы». Производственные линии некоторых европейских компаний могут быть приостановлены «в течение нескольких дней» из-за ситуации вокруг Nexperia, пишет Bloomberg со ссылкой на ассоциацию европейских автопроизводителей (ACEA). О каких компаниях идёт речь — неизвестно.13 октября 2025 года правительство Нидерландов передало Nexperia под внешнее управление. На следующий день Китай в ответ на решение нидерландских властей ввёл экспортные ограничения против компании, запретив китайской «дочке» Nexperia и её субподрядчикам вывозить за рубеж часть компонентов.Пока европейские автопроизводители продолжают работу, полагаясь на «истощающиеся запасы» микросхем, но некоторые уже готовятся к остановке производства, отметили в ACEA.23 октября ассоциация автопроизводителей Японии (JAMA) заявила, что получила от Nexperia уведомление: компания больше не может гарантировать поставки чипов японским клиентам.Nexperia с 2019 года принадлежит китайской Wingtech. Она специализируется на производстве микросхем для автомобильной и потребительской электроники. У компании есть заводы в Китае, Германии, Малайзии и на Филиппинах.#новости #nexperia