Переданный правительством Нидерландов под внешнее управление производитель микросхем Nexperia предупредил своих японских клиентов, что больше не может гарантировать поставки

Китай ввёл санкции против компании в ответ на действия нидерландских властей. Ассоциация автопроизводителей Японии (JAMA) заявила, что её члены получили от Nexperia уведомление — компания больше не может гарантировать поставки микросхем, пишет Bloomberg.В JAMA отметили, что Nexperia производит «ключевые» компоненты — любые перебои с поставками окажут «серьёзное» влияние на японских автопроизводителей.13 октября 2025 года правительство Нидерландов передало Nexperia под внешнее управление, чтобы «исключить перебои поставок при чрезвычайной ситуации». Меру назвали «крайним шагом» и объяснили «сигналами об острых проблемах в компании», которые угрожают сохранению «важнейших технологических компетенций» на территории ЕС.На следующий день Китай в ответ на решение нидерландских властей ввёл экспортные ограничения против компании, запретив китайской «дочке» Nexperia и её субподрядчикам вывозить за рубеж часть компонентов.Nexperia с 2019 года принадлежит китайской Wingtech. Она специализируется на производстве микросхем для автомобильной и потребительской электроники. У компании естьзаводы в китайской провинции Гуандун, а также в Германии, Великобритании, Малайзии и на Филиппинах.