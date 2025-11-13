Популярное
Полина Лааксо
Право

OpenAI попросила суд отменить требование NYT предоставить доступ к 20 млн пользовательских чатов

По словам разработчика ChatGPT, NYT подозревает, что найдёт в них примеры обхода своего пэйволла.

Глава OpenAI Сэм Альтман. Источник фото: CNN
Глава OpenAI Сэм Альтман. Источник фото: CNN
  • OpenAI подчеркнула, что будет вынуждена раскрыть содержание «крайне личных» переписок тех, кто не имеет никакого отношения к «безосновательному» иску NYT. Компания пишет так, будто NYT лишь высказала требования, но на деле суд их уже поддержал, уточнило Business Insider.
  • Речь идёт о 20 млн переписок в период с декабря 2022 года по ноябрь 2024-го — их выбрали случайным образом. Компания проводит «деидентификацию», чтобы удалить из них данные, которые позволили бы установить личность, и чувствительные сведения — например, пароли. Беседы владельцев подписок Enterprise, Edu, Business (Team) и пользователей API в выборку не попали.
  • По словам Reuters, OpenAI должна предоставить транскрипты к 14 ноября 2025 года. Судья подметила: решить вопрос приватности пользователей должна «деидентификация».
  • NYT подало в суд на OpenAI в 2023 году за нарушение авторских прав — якобы она использовала статьи издания при обучении языковых моделей, что позволило боту «воссоздавать» их в ответах пользователям.
Ася Карпова
Мнения
Сейчас OpenAI обязана предоставлять суду диалоги пользователя с ChatGPT, а они должны защищаться по принципу врачебной тайны — Сэм Альтман

Глава компании считает, что вопрос юридической защиты переписок с ботом нужно решать «в срочном порядке».

Глава OpenAI Сэм Альтман на <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FaYn8VKW6vXA%3Fsi%3D6gRrG6i8JJx6fgBT&postId=2124999" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">подкасте</a> Тео Вона

#новости #openai

