Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов сына основателя «Вымпелкома» Бориса Зимина

И политолога Екатерину Шульман.Источник: Forbes Russia The Globals Об обновлении списка пишет «Интерфакс».Минюст внёс в реестр иноагентов Бориса Зимина, предпринимателя, мецената и сына покойного основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина, в 2022 году. В 2023-м суд в Москве заочно его арестовал, а в 2025-м — заочно приговорил к девяти годам колонии по делу о мошенничестве.Как писал Forbes, Зимин много лет не живёт в России. Источник «Ъ» говорил, что он был одним из первых инвесторов признанного иноагентом издания The Bell. Созданный им фонд «Среда» кроме прочего финансировал «Медиазону» и «Дождь» (оба признаны иноагентами, «Дождь» — ещё и «нежелательной» организацией).В августе 2025 года Генпрокуратура признала «нежелательной» в России благотворительную организацию Zimin Foundation, основанную Дмитрием и Борисом Зимиными. До этого фонд поддерживал премию «Просветитель», Школу молекулярной и теоретической биологии и другие проекты.Политолог Екатерина Шульман с 2022 года живёт в Германии и тоже находится в списке иноагентов. Осенью 2025 года «Интерфакс» писал, что ФСБ завела уголовное дело о создании террористического сообщества и захвате власти, среди фигурантов которого — Шульман и Зимин.#новости