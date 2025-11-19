Правительство Нидерландов вернуло контроль над Nexperia китайским владельцам в качестве «жеста доброй воли»

Для разрешения ситуации Китай ослабил свои экспортные ограничения. Источник: ReutersВласти Нидерландов приостановили свои полномочия в отношении производителя микросхем Nexperia, заявил министр экономики страны Винсент Карреманс. Он назвал этот шаг «жестом доброй воли».Деэскалация конфликта между властями Нидерландов и Китая стала возможна благодаря переговорам, в которых также принимали участие представители США и ЕС, пишет Bloomberg. Китай согласился ослабить экспортные ограничения, касающиеся вывоза микросхем из страны.Правительство Нидерландов передало Nexperia под внешнее управление в октябре 2025 года, чтобы «исключить перебои поставок при чрезвычайной ситуации». В ответ на это министерство коммерции КНР ввело экспортные ограничения и запретило Nexperia China и её субподрядчикам вывозить за рубеж часть компонентов.Ассоциация европейских автопроизводителей в конце октября 2025 года предупреждала, что некоторые европейские автоконцерны могут остановить производство из-за дефицита чипов Nexperia.Nexperia с 2019 года принадлежит китайской Wingtech. Она специализируется на производстве микросхем для автомобильной и потребительской электроники. У компании со штаб-квартирой в Нидерландах также есть заводы в Китае, Германии, Малайзии и на Филиппинах.#новости #nexperia