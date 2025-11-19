Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Путешествия
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Право

Правительство Нидерландов вернуло контроль над Nexperia китайским владельцам в качестве «жеста доброй воли»

Для разрешения ситуации Китай ослабил свои экспортные ограничения.

Источник: Reuters
Источник: Reuters
  • Власти Нидерландов приостановили свои полномочия в отношении производителя микросхем Nexperia, заявил министр экономики страны Винсент Карреманс. Он назвал этот шаг «жестом доброй воли».
  • Деэскалация конфликта между властями Нидерландов и Китая стала возможна благодаря переговорам, в которых также принимали участие представители США и ЕС, пишет Bloomberg. Китай согласился ослабить экспортные ограничения, касающиеся вывоза микросхем из страны.
  • Правительство Нидерландов передало Nexperia под внешнее управление в октябре 2025 года, чтобы «исключить перебои поставок при чрезвычайной ситуации». В ответ на это министерство коммерции КНР ввело экспортные ограничения и запретило Nexperia China и её субподрядчикам вывозить за рубеж часть компонентов.
  • Ассоциация европейских автопроизводителей в конце октября 2025 года предупреждала, что некоторые европейские автоконцерны могут остановить производство из-за дефицита чипов Nexperia.

  • Nexperia с 2019 года принадлежит китайской Wingtech. Она специализируется на производстве микросхем для автомобильной и потребительской электроники. У компании со штаб-квартирой в Нидерландах также есть заводы в Китае, Германии, Малайзии и на Филиппинах.

#новости #nexperia

11
1
43 комментария