Суд оштрафовал фигуранта первого известного дела об «умышленном» поиске экстремистского контента на 3000 рублей

Сам он вину не признаёт.Фото Global Look PressМировой суд в Каменске-Уральском рассмотрел дело о поиске экстремистских материалов (ст. 13.53 КоАП) в отношении Сергея Глухих, сообщила пресс-служба судов Свердловской области.Согласно протоколу, Глухих в сентябре 2025 года во время поездки на автобусе «получил со своего телефона доступ к экстремистским материалам».Сотрудница полиции, выступившая на заседании в качестве свидетеля, заявила, что информация о правонарушении поступила «от неустановленного лица». Она также добавила, что Глухих знал об экстремистском характере просматриваемых им материалов.Сам обвиняемый на заседании не присутствовал, отмечает «Интерфакс». Его представитель заявил, что Глухих не признаёт вину из-за отсутствия умысла на поиск запрещённых материалов.Суд назначил ему административный штраф в размере 3000 рублей. Сторона защиты планирует обжаловать решение.Юристы рассказали о первом известном в России административном деле за поиск экстремистских материалов в начале ноября 2025 года. Затем в СМИ появилась информация, что данные в полицию передал оператор Т2, но он это опроверг.Евгения ЕвсееваПраво16 июляПоиск «экстремистских материалов»: что это такое и за что планируют штрафовать По словам авторов законопроекта, на «простых пользователей» он не нацелен. #новости