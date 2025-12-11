Популярное
Данила Бычков
Право

Европейская промышленность «расколота» из-за обсуждаемых в ЕС правил локального производства в «критически важных» отраслях — FT

По ним местные компании могут обязать использовать до 70% европейских комплектующих.

  • В начале декабря 2025 года СМИ сообщили, что в ЕС рассматривают законопроект «об ускорении индустриализации», по которому для компаний в «критически важных» отраслях, например, автомобилестроении, могут установить целевые показатели уровня содержания европейских комплектующих.
  • Европейские автопроизводители предупредили, что эта инициатива приведёт к нарушению цепочек поставок и замедлению перехода на электромобили, пишет Financial Times.
  • Гендиректор BMW Оливер Ципсе назвал подобные правила «очень опасными», заявив, что из-за них Европу могут «вытеснить из глобальной гонки инноваций». Японские автопроизводители также обеспокоены из-за законопроекта. Они опасаются, что новые правила затронут и «дружественных» торговых партнёров.
  • Некоторые представители автопрома в ЕС настаивают, чтобы в списки европейских производителей включили компании из Турции и Великобритании, где находится часть заводов. При этом законопроект поддерживают европейские поставщики, утверждая, что требования по содержанию локальных деталей «критически важны для выживания».
  • Целевые показатели уровня содержания европейских комплектующих могут будут доходить до 70% — они будут варьироваться в зависимости от конкретной сферы, подчёркивало FT. При этом соблюдение новых требований может обойтись европейским компаниям более чем в €10 млрд ежегодно.

