Европейская промышленность «расколота» из-за обсуждаемых в ЕС правил локального производства в «критически важных» отраслях — FT

По ним местные компании могут обязать использовать до 70% европейских комплектующих. В начале декабря 2025 года СМИ сообщили, что в ЕС рассматривают законопроект «об ускорении индустриализации», по которому для компаний в «критически важных» отраслях, например, автомобилестроении, могут установить целевые показатели уровня содержания европейских комплектующих.Европейские автопроизводители предупредили, что эта инициатива приведёт к нарушению цепочек поставок и замедлению перехода на электромобили, пишет Financial Times.Гендиректор BMW Оливер Ципсе назвал подобные правила «очень опасными», заявив, что из-за них Европу могут «вытеснить из глобальной гонки инноваций». Японские автопроизводители также обеспокоены из-за законопроекта. Они опасаются, что новые правила затронут и «дружественных» торговых партнёров.Некоторые представители автопрома в ЕС настаивают, чтобы в списки европейских производителей включили компании из Турции и Великобритании, где находится часть заводов. При этом законопроект поддерживают европейские поставщики, утверждая, что требования по содержанию локальных деталей «критически важны для выживания».Целевые показатели уровня содержания европейских комплектующих могут будут доходить до 70% — они будут варьироваться в зависимости от конкретной сферы, подчёркивало FT. При этом соблюдение новых требований может обойтись европейским компаниям более чем в €10 млрд ежегодно.