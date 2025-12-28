Путин подписал закон, вводящий штрафы для операторов связи за нарушение правил взаимодействия с Роскомнадзором

Также вводится административная ответственность за оформление SIM-карт сверх лимита в 20 штук.Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях.Новые меры предусматривают штрафы для операторов за непредоставление Роскомнадзору информации, которая позволит идентифицировать устройство и оборудование пользователя, или за ложные данные. Сумма для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, для ИП — от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей.Нарушением также считается предоставление вычислительных мощностей провайдерами, которые не включены в соответствующий реестр. Сумма штрафа — от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, от 200 до 500 тысяч рублей для должностных лиц и от 600 тысяч до 1 млн рублей для юрлиц.Административная ответственность предусмотрена и за продажу SIM-карт абонентам сверх установленного лимита (20 штук для граждан и десять для иностранцев) или тем, кто оформил самозапрет. Штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юрлиц.#новости