Данила Бычков
Право

Tesla перестала использовать формулировку «автопилот» в рекламе, чтобы избежать 30-дневной приостановки лицензии на продажу электромобилей в Калифорнии

Разбирательство тянулось с 2022 года.

Источник: Car and Driver
  • Департамент транспортных средств Калифорнии (DMV) не будет приостанавливать лицензию Tesla на продажу автомобилей в штате, поскольку компания прекратила использование термина «автопилот» (Autopilot) в своей рекламе, пишет TechCrunch.
  • Глава регулятора Стив Гордон подчеркнул, что автопроизводитель предпринял необходимые действия, чтобы соответствовать законам штата. Калифорния — крупнейший рынок для Tesla в США.
  • Впервые DMV инициировала расследование против Tesla в 2022 году, утверждая, что заявления компании об эффективности её автопилотных функций «вводят в заблуждение, не соответствуют действительности и ничем не подкреплены». По мнению регулятора, «ложная реклама» создаёт дополнительные риски для водителей.
  • В декабре 2025 года суд постановил, что Tesla вводила клиентов в заблуждение из-за названий «полностью автономное вождение» (Full Self-Driving) и «автопилот» (Autopilot), «ложно подразумевая», что её автомобили способны ездить самостоятельно. Компании дали 90 дней на то, чтобы исправить формулировки.

