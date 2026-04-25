Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Карьера
Крипто
Путешествия
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Право

Путин освободил некоторые предприятия общепита от НДС с 1 апреля по 31 декабря 2026 года

Речь о предпринимателях на упрощённой и патентной системах налогообложения.

Источник: «Яндекс Карты»
  • Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. От уплаты НДС освободят организации и ИП на упрощённой и патентной системах налогообложения, ставшие плательщиками налога с 2026 года.
  • Речь о тех, чья выручка за 2025 год не превысила 60 млн рублей, а 70% от выручки пришлось на услуги общепита.
  • Освободить некоторые заведения от уплаты НДС в марте 2026-го предложил Минфин. По его словам, это «позволит сохранить доступ к отдельным мерам поддержки малым и средним предпринимателям для плавной адаптации бизнеса».
  • Закон о повышении НДС до 22% и поэтапном снижении порога выручки для уплаты НДС компаниями на «упрощёнке» вступил в силу с 1 января 2026 года.

24
1
80 комментариев