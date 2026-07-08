Госдума приняла законопроект о поддержке «Почты России»

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года — за исключением положений, для которых предусмотрен другой срок.Источник: ГосдумаДокумент приняли сразу во втором и третьем чтении, сообщает Госдума.Среди инициатив — электронные платежи за оплату ЖКУ будут проводить без банковской комиссии, а квитанции за услуги будут направлять в электронном виде на Госуслуги. Бумажные версии сохранятся для пенсионеров, льготников и граждан без учётной записи на сайте.Появятся цифровые почтовые ящики — через них можно будет обмениваться «юридически значимыми» документами. «Почта России» сможет привлекать других юрлиц и ИП для обработки и доставки отправлений.Скорректируют графики работы отделений «с учётом реальной нагрузки и потребностей жителей». Также почтовый оператор сможет принимать и доставлять заявления на Госуслуги, а также ответы на них.Изначально в законопроекте были прописаны пункты о возможности продавать безрецептурные лекарства в почтовых отделениях, обязательстве маркетплейсов из реестра цифровых платформ открывать ПВЗ в них либо доставлять товары туда напрямую, а также необходимость компаниям, которые доставляют на «Почту России» вложения до 20 кг, получать отдельное разрешение или лицензию на услуги почтовой связи. Их решили убрать.Таня БоброваПраво23 июняВласти обсуждают условное «разделение» отделений «Почты России» на коммерчески эффективные и социальные — РБК Госдума уже поддержала в первом чтении законопроект о мерах помощи почтовому оператору.#новости #почтароссии