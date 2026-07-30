Главу производителя масла «Олейна» и майонеза «Слобода» Евгения Ляшенко задержали вместе с акционером компании Валерием Кустовым — из-за подозрений в мошенничестве с проектом грузовых дронов

Обновлено в 23:18 мск. Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца Валерия Кустова (его обвиняют по ч.4 ст.160 и ч.4 ст.159 УК — присвоение или растрата и мошенничество). Евгению Ляшенко суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу тоже сроком на два месяца (ч.4 ст.160 и ч.4 ст.159 УК).