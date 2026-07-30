Главу производителя масла «Олейна» и майонеза «Слобода» Евгения Ляшенко задержали вместе с акционером компании Валерием Кустовым — из-за подозрений в мошенничестве с проектом грузовых дронов

Речь о компании «Транспорт будущего», которая выделилась из группы «Эфко».Обновлено в 23:18 мск. Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца Валерия Кустова (его обвиняют по ч.4 ст.160 и ч.4 ст.159 УК — присвоение или растрата и мошенничество). Евгению Ляшенко суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу тоже сроком на два месяца (ч.4 ст.160 и ч.4 ст.159 УК).Валерий Кустов. Источник: ТАССПо подозрению в особо крупном мошенничестве — это ч.4 ст.159 УК — задержали председателя совета директоров и основного акционера ГК «Эфко» Валерия Кустова, пишет РБК со ссылкой на источники. Вместе с ним задержан гендиректор компании Евгений Ляшенко. Следствие требует их арестовать. В «Эфко» подтвердили задержание.Как уточняют собеседники издания, ранее в рамках этого же дела задержали замдиректора по развитию «Эфко» Екатерину Кустову и директора по стратегическому развитию управляющей компании группы Владислава Романцева.Претензии силовиков связаны с проектом «Транспорт будущего». В рамках этого же расследования арестовали его гендиректора и бывшего советника губернатора Самарской области Юрия Козаренко. Что именно считают мошенничеством — не уточняют.Кроме того, по обвинению в растрате в связи с «Транспортом будущего» в СИЗО оказалась замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алла Половченя.«Транспорт будущего» занимается разработкой гражданских беспилотников: для доставки пассажиров и грузов в труднодоступные места, помощи при ликвидации ЧС, мониторинга и обработки полей. У компании есть два дрона: большой грузовой и беспилотное аэротакси.Проект существует с 2021 года. Изначально его создали при участии «Эфко», но затем он стал самостоятельной компанией.В 2023 году ООО «Транспорт будущего» на 90% принадлежало ООО «Здоровое будущее» и на 10% — ООО «Бирюч». Последнее юрлицо — это инновационный центр «Бирюч», созданный в 2013 году ГК «Эфко». В мае 2026 года компанию продали АО «ИБС» (Инновационные беспилотные системы).#новости