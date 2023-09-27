Право
Евгения Евсеева

Основатель китайского застройщика Evergrande с начала сентября находится «под наблюдением» полиции — Bloomberg Статьи редакции

В августе 2023 года компания подала заявление о банкротстве в США.

  • По словам источников Bloomberg, полиция увезла основателя Evergrande Хуэй Ка Яна в начале сентября 2023 года, он находится под наблюдением в специально отведённом для этого месте — предположительно, по месту жительства.
  • При этом такая мера пресечения — не арест и не задержание, уточняет Bloomberg. Также она не означает, что Ка Яна в итоге обвинят в каком-либо преступлении. Несмотря на это, он не может покидать место жительства и общаться с другими людьми без специального разрешения. Его паспорт и удостоверение должны быть переданы полиции, но продлиться наблюдение может не больше полугода.
  • В сентябре также задержали несколько сотрудников подразделения по управлению финансами Evergrande. Имена задержанных не раскрывали, как и суть обвинений и сроки задержаний. Это может быть признаком, что против компании собираются начать уголовное расследование, указывает Bloomberg.
  • Evergrande — застройщик, долги которого — одни из крупнейших в мире, более $300 млрд на момент объявления дефолта по облигациям в 2021 году. Чтобы хоть частично расплатиться, Хуэй Ка Янь продал некоторую недвижимость и искусство на $1,1 млрд. Сама компания также продавала активы.
  • Кроме недвижимости у Evergrande есть и другие направления бизнеса — например, в 2022-м компания выпустила свой первый электромобиль под маркой Hengchi. В августе 2023-го около 28% этого подразделения договорился купить стартап NWTN в обмен на $500 млн инвестиций в China Evergrande New Energy Vehicle Group.
  • В том же месяце Evergrande подала заявление о банкротстве в США. Но пока менеджмент компании не может договориться с ключевыми кредиторами о плане реструктуризации долга — это может привести к ликвидации Evergrande.
Хуэй Ка Ян. Фото Getty Images

#новость #evergrande

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17 комментариев
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 ЯжПрограммист

Хуй Ка Яна

продал некоторую недвижимость и искусство на $1,1 млрд

Т.е. загнать компанию в долги на 300 ярдов, при этом иметь некоторую недвижимость на 1.1 ярд, похоже ему нужно в Почто России переходить, чувствуется отечественная школа государственного менеджмента.

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Байд Джонов

Он и так "неплохо" справляется

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Ware Wow

как-то грубо

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Максим Ц.

Вы в любом случае не можете точно знать, зачем же так судить)

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Бинарный Ёж

Ему ещё учиться и учиться, щенок. Мог бы попросить 100 лярдов на погашение долгов у государства и докупить себе ещё недвижимости и искусства.

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ЯжПрограммист

Да, слабоват. Долг 300, а у самого осело не больше 3-х вероятно, 1% эффективности это просто смешно. Скорее всего правительство просто уже всё что могло дало и в какой-то момент давать перестало, тут-то и выскрылись некоторые "проблемы" бизнес модели!)

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Русик Чебот

Случается каждый день... В чём интерес то?

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Давидыч

В имени этого китайца

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Мамаевыч

На такие суммы по вашему каждый день? Ошибаетесь

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Ware Wow
ЧАСТЬ своей недвижимости и коллекции искусства на $1,1 млрд

к успеху пришел

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Император Нолимоций
не может договориться с ключевыми кредиторами о плане реструктуризации долга

А чего рублей у ЦБ не займут? Или даже юаней?

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Байд Джонов

Император, в дурке доллары не раздают? При чём тут рубли?

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Император Нолимоций
в дурке доллары не раздают?

Не знаю, обратитесь в Министерство здравоохранения по месту жительства. А вообще слышал, что просто так их нигде не раздают.

При чём тут рубли?

Так русские и китайцы же — братья навек, вась-вась. Неужто не помогли бы китайской компании сбросить капиталистическое ярмо и встать с колен? Да наверняка бы помогли. За «Москвич».

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Давидыч
Хуэй Ка Янь продал некоторую недвижимость и искусство на $1,1 млрд.

Треш(( из этого же невозможно выбраться

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Невкусно и грустно

В реальности все еще забавнее. Китайский список Форбс массово начал разводиться и передавать акции женам для обнала %)

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Полина Смирнова

а можно вместо таджиков привезти китайцев чтобы они все строили за похлебку?

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Байд Джонов

Китайскую похлёбку они не потянут

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14 комментариев
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