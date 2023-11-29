Право
Полина Лааксо

Госдума поддержала в первом чтении поправки о праве работника на проценты, если работодатель не начислил зарплату в срок Статьи редакции

То же касается оплаты отпуска, а также выплат по увольнению и другим причинам.

  • Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в октябре 2023 года. Если работодатель нарушит срок выплаты, он будет обязан уплатить компенсацию «в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки ЦБ» не только от начисленных, но в срок не выплаченных сумм, но также от сумм, не начисленных своевременно.
  • Проценты будут исчисляться из фактически не выплаченных сумм со дня, следующего за днём предполагаемой выплаты зарплаты, и по день фактического расчёта включительно. Чтобы компенсацию могли начислить, работник должен будет доказать задержку через суд.
  • Авторы инициативы отмечали: в соответствии с текущим законом суды — при рассмотрении трудовых споров — обязывают компании выплачивать проценты с начисленных выплат, но при этом игнорируют необходимость взыскивать компенсацию также по тем суммам, которые причитались и не начислялись.

#новости

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 Echo

Когда уже дадут возможность распоряжаться своими текущими пенсионными накоплениями как самостоятельному инвестору? Пока, ими управляет некий дядя в НПФ получая прибыль от моих денег. В нашей стране и законом о пенсии, нет н какой уверенности в том, что доживешь до этого срока, или что после смерти до срока, твои сбережения уйдут твоей семье. Уже сейчас, можно вложить свои текущие пенсионные активы в перспективные акции и облигации по всем канонам Разумного инвестора.

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Ильдар Муртазен

Никогда.

Уже сейчас, можно вложить свои текущие пенсионные активы в перспективные акции и облигации по всем канонам Разумного инвестора.

Лучше в костер бросить или хотя бы пробухать. Все равно отожмут в итоге.

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Денис Фоминов

ну в свете приколов с СПБ биржей може пенсия на грани выживания но более менее гарантированная и не такая плохая идея в РФ

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Ильдар Муртазен

Дожили.
Персонажи из "Ямы" рассказывают нам про пенсию.

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Денис Фоминов

что?

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Борис Интеграторов

А можно не раскачивать, а?

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Император Нолимоций

С 2014 года тем, что успело накопиться, распоряжается Госдума, каждый год продлевая «заморозку» (это будет ровно такая же история, как с вкладами в Сберегательный Банк СССР). А то, что не успело, идет на текущие выплаты нынешним пенсионерам и копится только во влажных снах работяг, все еще грезящих в какой-то момент получить по е-баллу (когда пенсионную систему в очередной раз «реформируют»).

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Алексей Шаров

Ну в этом и суть пенсионных накоплений у нас, чтобы человек до них не дожил просто.

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Вадим Д.

О, работодателя на счётчик? Удобно.
Хорошее дело, был бы, конечно, совсем высший пилотаж, если это автоматом будет происходить.

З/п начислил?

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неформат

вот это щедрость

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Евгений Рябченко

Прочитал как 'на долю от прибыли' сначала. Представил на секунду такое в РФ, получилось бы на выходе что сотрудник должен еще останется. Прибыли то нет. А с этого потом налог государству еще сверху.

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Дмитрий Евсеев

Бедные работодатели - богатые работники

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Слегка Придурковатый

Ну в принципе заебись. Теоретически.

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Ярослава Радионова

В целом звучит честно. Не очень, когда сотруднику надо просто так постоянно терпеть задержки.

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