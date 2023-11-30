Госдума отложила до 2025 года запрет на авторизацию на российских сайтах через часть «иностранных» сервисов Статьи редакции
Речь о российских сервисах с иностранным участием — например, «Яндексе» и Ozon. Кнопку от Apple или Google всё же придётся убрать с 1 декабря 2023 года.
- Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект, который продлевает до 1 января 2025 года период, в течение которого на российских сайтах можно авторизовываться с помощью иностранных сервисов.
- В июле 2023 года Владимир Путин подписал закон о запрете регистрации на российских сайтах через иностранные сервисы. Сделать это можно только через российскую электронную почту, по номеру телефона российского оператора, через Госуслуги, Единую биометрическую систему или «иные информсистемы», которыми больше чем на 50% владеют россияне (например, VK ID). Вступить изменения в силу должны с 1 декабря 2023 года.
- Но в ноябре в Госдуму внесли и приняли в первом чтении законопроект, который продлевает срок регистрации и авторизации «с использованием некоторых зарубежных сервисов» до 1 января 2025 года.
- Как объяснял автор документа, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, он внёс инициативу «после череды консультаций и совещаний с отраслью», в ходе которых выяснилось, что «сроки нужно продлевать — иначе не будет гарантии стабильного функционирования платформ, что поставит под угрозу комфорт российских пользователей».
- Изменения связаны с тем, что не все российские компании успевают подготовиться и выполнить требования до 1 декабря. Мораторий касается пункта закона о российском контроле за системами авторизации, кнопки входа через Google и Apple ID всё же придётся убрать с этой даты, говорил депутат.
- В цитате Горелкина, которую приводит BFM.ru, отмечается, что новый законопроект касается «Яндекса», Ozon и «Альфа-банка». Депутат отметил, что «Яндекс» и Ozon уже обязались привести свои системы авторизации в соответствие с законом в течение 2024 года.
- Принятый в июле закон касается только авторизации, требований к почте, если она используется в качестве логина, нет — по ней можно входить на сайт. Подробный разбор делали эксперты РОЦИТ.
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Здравый смысл возобладал
запрет отложили, а не отменили
Наверное, после выборов этот вопрос будет обсуждать новое правительство .
Знаменитое обновляемое правительство? )
какое необычное сочетание слов
Главное, что вам понравился.
😁
Где? Если это отсрочка. К тому же убрать Гугл и Эппл надо уже с завтрашнего дня.
Здравый, это когда отменяешь дурацкое правило, а не продлеваешь срок для его реализации.
Есть шансы что отложат в долгий ящик
Когда это было... Они просто готовят буфер, так как поняли, что экосистему быстро не перевести на российские аналоги.
До 2025 года.
Вначале прочел, как Госдура...
Значит сразу правильно прочел :)
Если посмотреть с другой стороны то это действительно так и есть
Комментарий удален модератором
26 октября этого года он уже уехал домой.
А Яндекс - это российская почта?
Нет, марсианская.
Разберись в теме, вопрос очень хороший)
Не могу понять вашу аватарку
Ахаха, убрать кнопку от Apple, за что твоё приложение выкинут из AppStore, так как по требованиям Apple их кнопка обязательна. Молодцы наши власти, красавцы!
Потом в новостях проплаченные люди будут кричать, что "эпол против всего русского, просто так удаляет приложения".
Профит, граждане думают, что все против РФ и надо сплотиться вокруг лидера.
Сразу второе и третье чтение, могут,если захотеть. Но закон все равно бредовый
К сожалению, как большинство
Походу таблетки все таки приняли
Действие только, к сожалению, закончится через год. Или может и раньше...
Да нет, не приняли. Послезавтра авторизацию через гугл должны убрать со всех российских сайтов. И как теперь на вц логиниться, через госуслуги?
Бешеный принтер заклинило.
Умео. К 2025 году не останется иностранных сервисов.
И закон принимать не надо.
Думаю это в какой-то степени завязано на указе Президента о полном импортозамещении до 2025 года ПО
К 2030 будет точка невозврата в глобальном потеплении
В импортозамещение у нас могут, да
Вот интересно, если у меня аккаунт на Яндексе через Гугл авторизацию. Завтра мне как в него войти можно будет? А если у меня там ещё какая-нибудь подписка, как её отменить, если я не смогу войти?
Там вроде были совещания с отраслью, неужели никто в отрасли не подумал об этом?
Как и десятки раз до этого. Всем насрать.
Имейл адрес сервису передаётся даже при такой авторизации, возможно, предложит придумать пароль при входе по нему.