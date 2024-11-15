Profi.ru снова провёл «ребрендинг»: сменил название с «Профи» на «Профи.ру» и вернул силуэт человека в логотип

Он прислушался к мнению пользователей после ребрендинга, который прошёл в 2021 году.Помимо названия и логотипа сервис изменил оттенок основного цвета в дизайне — красного. В новый «вложили открытость к людям и желание выстраивать тёплую доверительную связь». Задачи «радикально» сменить сам цвет не было: «Профи.ру» «всегда ассоциировался» у клиентов с красным, заключили в компании.Обновлённые оттенки и логотип появятся на сайте, в приложении и соцсетях постепенно начиная с 15 ноября 2024 года. Основной посыл — «желание показать ключевую роль пользователей во всех решениях компании». А они «скучали по "человечку" в логотипе и продолжали искать [сервис] как "Профи.ру"».«Профи.ру» в 2014 году запустили Егор Руди и Сергей Кузнецов, объединив семь проектов по поиску профильных специалистов: репетиторов, юристов, мастеров по ремонту, водителей, тренеров, музыкантов, грумеров, бухгалтеров, дизайнеров и других.Глава компании — Андрей Новиков. По её собственным данным, в базе сервиса более 12 млн клиентов, которые в день оставляют примерно 25 тысяч заказов, и 3 млн специалистов.С момента запуска компания провела всего один ребрендинг. В 2021 году она сменила название Profi.ru на «Профи».#новости
Профи.ру переименован в Профи.ру!
Гениальный ребрендинг на грани. Шок и трепет.
Казахский нейминг.
Астана - Нур-Султан - Астана
Профи ру - Профи - Профи ру
По любому Лебедев помог
Способность признавать ошибки - бесценна!
Профи переименовали обратно в привычный для всех Профи.ру, не вижу в этом ничего незаурядно экстраординарного
Зачем им ребрендинг? Это бабкина платформа, абсолютный отстой и никаких плюсов ни для исполнителей ни для клиентов
Довольно стабильно использую, нареканий нет. Но с удовольствием узнаю, что можете предложить лучше/удобнее? Яндекс.услуги и Авито не предлагать.