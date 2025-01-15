ФАС признала ненадлежащей рекламу Kaspersky Safe Kids в мобильном приложении «Т-Банка»

Последний нарушил требования к маркировке.У рекламы должны быть пометка и указание на рекламодателя или его сайт, напомнила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).Ещё одно дело возбудили из-за рекламы шин Gislaved — её тоже показывали в приложении без маркировки. Теперь «Т-Банку» грозят штрафы. Он также должен «прекратить нарушения».Источник фото: «Ведомости»С 2022 года в России действует закон о единой системе учёта всей интернет-рекламы, куда рекламодатели через операторов (ОРД) должны подавать сведения о кампаниях. С 2023 года вступили в силу и штрафы за отсутствие маркировки.В декабре 2024 года Владимир Путин также подписал закон об обязательном сборе с распространителей интернет-рекламы. 3% будут брать от рекламной выручки, которую оператор рекламной системы или распространитель рекламы в интернете получил «в течение квартала». Нововведение вступит в силу 1 апреля 2025 года.#новости #фас #тбанк
Ещё бы Т-Банку прекратить абсурдные рекламные кампании по типу"купи определённый сырок в определённом магазине". Так смешно, на кого это рассчитано? Типа взрослый человек будет бегать по магазинам и искать определённый сырок, а потом сканировать чек, чтобы сэкономить 50 рублей? Или Т-банк теперь позиционируется как банк для школьников?
Истинные бизнесмены сканируют чек чтобы получить 100% кэшбэк на Burn
Не люблю ни касперского ни Т-банк, но шли бы ****й все эти маркировки. Это не нарушения, это нормальная реклама.
Нормальная реклама теперь по закону должна маркироваться. А у Т-Банка супер-апп с кучей рекламы. Какого чёрта? Приложение нужно для банковских услуг, а не вот этого всего.
Интересно, какими же тогда станут рекламные бюджеты, если ещё и налог будут брать...
Конечный потребитель оплатит, цены и так растут как на дрожжах - надо в еще большую задницу народ загнать, деньги то кончаются в казне...
Такой кринж этот Т-Банк
Попросили стать клиентом на работе, так там просто всякий мусор приходит в пуш уведомлениях по кд, какие-то Мобильная связь Банк подосвывают, пидорасы одним словом.