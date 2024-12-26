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Полина Лааксо
Маркетинг

Путин подписал закон об обязательном сборе с распространителей рекламы в интернете

Нововведение вступит в силу 1 апреля 2025 года.

  • О подписании документа Владимиром Путиным сообщило «РИА Новости». Поправки в закон «О рекламе» коснутся операторов рекламных систем и распространителей рекламы в интернете, направленной на привлечение внимания пользователей на территории России.

  • 3% будут брать от рекламной выручки, которую оператор или распространитель получил «в течение квартала». Кварталы считают с начала календарного года. За уплатой будет следить Роскомнадзор.

  • Отчислять деньги не нужно, если объявления распространяются на сайтах, которыми владеют вещатели теле- и радиоканалов и информагентства. Маркетплейсы тоже не попадают под новые нормы — для них создадут «отдельную регуляторику», говорил депутат Госдумы Антон Горелкин.

  • Поступления направят на поддержку правообладателей «программ для электронных вычислительных машин или баз данных», включённых в единый госреестр, и на «развитие информресурсов». Перечень последних определит правительство.

Источник фото: РБК
Источник фото: РБК
  • О том, что власти задумались о введении сбора, в ноябре 2024 года сообщили источники Forbes. В «Опоре России» просили повременить с ним, поскольку он создаст административные и финансовые риски малому и среднему бизнесу.
  • В декабре Forbes узнало, что Федеральная антимонопольная служба подготовила критерии, по которым рекламой могут признать информацию на маркетплейсах, классифайдах и в поисковиках, адресованную неопределённому кругу лиц, направленную на привлечение внимания к товару, а также не носящую характер справочных и аналитических материалов.

#новости #законы

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42 комментария
ВИНКЕВИЧ

Казна пустеет, милорд?

12
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OZZ

Нужно больше золота (c)warcraft

2
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Макрон

Движуха

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Zamir Saidov

Как быстро то, от реестров и меток до грабежа

12
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Отрицательный Веган

Да начнётся Царская Дойка!

7
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illusive man

дойки-кремль.сom

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Ilya Brin

Цитата:

“Поступления направят на поддержку правообладателей «программ для электронных вычислительных машин или баз данных», включённых в единый госреестр, и на «развитие информресурсов». Перечень последних определит правительство.”

То есть в ближайшее время будут созданы еще какие-то «информресурсы», которые получат донат от уже существующих прибыльных бизнесов. Вернее, пока еще прибыльных 😎

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