Путин подписал закон об обязательном сборе с распространителей рекламы в интернете

О подписании документа Владимиром Путиным сообщило «РИА Новости». Поправки в закон «О рекламе» коснутся операторов рекламных систем и распространителей рекламы в интернете, направленной на привлечение внимания пользователей на территории России.

3% будут брать от рекламной выручки, которую оператор или распространитель получил «в течение квартала». Кварталы считают с начала календарного года. За уплатой будет следить Роскомнадзор.

Отчислять деньги не нужно, если объявления распространяются на сайтах, которыми владеют вещатели теле- и радиоканалов и информагентства. Маркетплейсы тоже не попадают под новые нормы — для них создадут «отдельную регуляторику», говорил депутат Госдумы Антон Горелкин.