Путин подписал закон об обязательном сборе с распространителей рекламы в интернете

Нововведение вступит в силу 1 апреля 2025 года.О подписании документа Владимиром Путиным сообщило «РИА Новости». Поправки в закон «О рекламе» коснутся операторов рекламных систем и распространителей рекламы в интернете, направленной на привлечение внимания пользователей на территории России.3% будут брать от рекламной выручки, которую оператор или распространитель получил «в течение квартала». Кварталы считают с начала календарного года. За уплатой будет следить Роскомнадзор.Отчислять деньги не нужно, если объявления распространяются на сайтах, которыми владеют вещатели теле- и радиоканалов и информагентства. Маркетплейсы тоже не попадают под новые нормы — для них создадут «отдельную регуляторику», говорил депутат Госдумы Антон Горелкин. Поступления направят на поддержку правообладателей «программ для электронных вычислительных машин или баз данных», включённых в единый госреестр, и на «развитие информресурсов». Перечень последних определит правительство.Источник фото: РБКО том, что власти задумались о введении сбора, в ноябре 2024 года сообщили источники Forbes. В «Опоре России» просили повременить с ним, поскольку он создаст административные и финансовые риски малому и среднему бизнесу.В декабре Forbes узнало, что Федеральная антимонопольная служба подготовила критерии, по которым рекламой могут признать информацию на маркетплейсах, классифайдах и в поисковиках, адресованную неопределённому кругу лиц, направленную на привлечение внимания к товару, а также не носящую характер справочных и аналитических материалов.#новости #законы
Казна пустеет, милорд?
Нужно больше золота (c)warcraft
Движуха
Как быстро то, от реестров и меток до грабежа
Да начнётся Царская Дойка!
дойки-кремль.сom
Цитата:
“Поступления направят на поддержку правообладателей «программ для электронных вычислительных машин или баз данных», включённых в единый госреестр, и на «развитие информресурсов». Перечень последних определит правительство.”
То есть в ближайшее время будут созданы еще какие-то «информресурсы», которые получат донат от уже существующих прибыльных бизнесов. Вернее, пока еще прибыльных 😎