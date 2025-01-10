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Полина Лааксо
Маркетинг

ФАС «уточнила» определения интернет-рекламы на маркетплейсах и сайтах-агрегаторах — «Ъ»

Но опрошенные газетой участники рынка поняли их по-разному.

  • По словам представителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС), рекламой не будут считать справочно-информационные и аналитические материалы, в том числе в виде каталога товаров, пишет «Ъ». То же касается объявлений физ- и юрлиц, которые «не связаны с осуществлением предпринимательской деятельности».
  • Есть ли более конкретные критерии — неизвестно. «Ъ» ссылается на проект, опубликованный в базе правовых актов 29 декабря 2024 года, но на 10 января 2025 года последняя дата публикации документов от ФАС — 28 декабря.
  • В МТС и неназванной интернет-компании сказали изданию, что критерии в проекте не новые. Они либо прописаны в законе о рекламе, либо звучали в прошлых разъяснениях регулятора.
  • В компании-поставщике услуг для электронной коммерции Easy Commerce с такой трактовкой не согласились. Новые критерии подразумевают маркировку «зон» в каталогах и поисковой выдаче на маркетплейсах и сайтах-агрегаторах «аналогично медийной рекламе». Это может привести к росту стоимости размещения, говорят там.
  • Ещё один собеседник полагает, что рекламой будут считать всё внутреннее продвижение — например, выделение позиций в выдаче и платные рекомендации.
Источник фото: «Ведомости»
Источник фото: «Ведомости»
  • С 2022 года в России действует закон о единой системе учёта всей интернет-рекламы, куда рекламодатели через операторов (ОРД) должны подавать сведения о кампаниях. С 2023 года вступили в силу и штрафы за отсутствие маркировки.
  • В декабре 2024 года Владимир Путин также подписал закон об обязательном сборе с распространителей интернет-рекламы. 3% будут брать от рекламной выручки, которую оператор рекламной системы или распространитель рекламы в интернете получил «в течение квартала». Нововведение вступит в силу 1 апреля 2025 года.

#новости #фас

33
11
29 комментариев
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Требуем пояснения к уточнениям и объяснения к пояснениям

22
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лука

да тут целая бригада нужна

1
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Слегка Придурковатый

ФАС так «уточнила», что стало ещё более нихуя непонятно.

17
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Василий Орлов

Следы путают.

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Анастасия Варламова

Если бы мы знали что это такое , но мы не знаем, что это такое

9
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Филипп Гаврилов

физ- и юрлицФизлиц и Юрлиц. Два брата-акробата.

2
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Griby Lenina

Братья мои! — воскликнул Штирлиц.

3
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