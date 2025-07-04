«Яндекс» добавил возможность выбирать конкретные Telegram-каналы для рекламы

Компания позволяет размещать рекламу в Telegram-каналах с 2023 года, но не давала выбирать определённые.«Яндекс» запустил биржу Telegram-каналов. Создавать рекламу можно с оплатой за фактические просмотры постов — цену устанавливает каждый Telegram-канал отдельно. Доступ можно получить через «Яндекс Директ», пока — в закрытом тесте для рекламодателей. Для всех он откроется с 8 июля 2025 года.Как это выглядит в «Яндекс Директе». Источник: «Яндекс»Чтобы запустить рекламу, нужно перейти в «Директе» в охватные кампании и выбрать «Пост в Telegram». Затем — указать период, конкретные каналы и добавить ссылку на сайт, который нужно продвигать. После — задать период до двух недель, в эти даты покажется пост, но всего один раз. После публикации объявление останется в канале на 48 часов.При выборе каналов можно увидеть их названия, количество подписчиков, вовлечённость аудитории, цену просмотра. Список «Яндекс» пока не раскрывает. Реклама будет выглядеть как обычная публикация с картинкой. Она маркируется автоматически.В июле 2023 года «Яндекс» начал тестировать сервис для размещения рекламы в Telegram-каналах. Объявления в нём автоматически подбирают нейросети «Яндекс Директа» на основе тематики канала. В ноябре того года сервис стал доступен всем, а в сентябре 2024 к нему разрешили подключать частные Telegram-каналы.#новости #яндекс #telegram