Пивоваренная AB InBev Efes объявила новое коммерческое название в России — «Напитки вместе»

И сменила логотип.«Решение отражает глубокую интеграцию компании в экономику России и новое позиционирование на рынке», — сообщили в AB InBev Efes. Компания рассчитывает, что «русскоязычный дизайн» поможет «укрепить доверие потребителей и партнёров, а также повысить узнаваемость среди населения».Под обновлённым позиционированием подразумевают желание «заявить о себе как о современном, инновационном и стабильном российском бизнесе, амбиции и интересы которого уже вышли за пределы пивоваренного рынка».Источник: AB InBev EfesAB InBev Efes BV — совместное предприятие турецкой Anadolu Efes и бельгийской компании AB InBev, которое с 2016 года управляло их российским бизнесом. Компании принадлежит 11 заводов, на них производят напитки Bud, Hoegaarden, Löwenbräu, Stella Artois, Velkopopovický Kozel, «Клинское», «Жигулёвское», «Сибирская Корона» и других марок.В апреле 2022 года AB InBev сообщила, что продаст свою долю в совместном предприятии в России турецкому партнёру. Стороны достигли договорённости в декабре 2023 года, но правкомиссия сделку не одобрила.В октябре 2024 года компании договорились о новых условиях: Anadolu Efes должна была купить долю AB InBev в российском бизнесе, а AB InBev — долю Anadolu Efes в украинском. Но уже в декабре Владимир Путин передал «АБ ИнБев Эфес» во временное управление «ГК Вместе».#новости #abinbev