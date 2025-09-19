Правительство России отменило «вечную отчётность» по интернет-рекламе

Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) заработал в России в сентябре 2022 года. Он содержит сведения о рекламодателях и интернет-объявлениях. Передать информацию можно через одного из операторов рекламных данных (ОРД), который присвоит креативам токены. За нарушение закона о маркировке рекламы штрафуют.