Правительство России отменило «вечную отчётность» по интернет-рекламе

Сократив её до одного года. Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства. Он вступает в силу с момента опубликования.Согласно ему, для большинства интернет-рекламы срок обязательной отчётности сократили с бессрочного до одного года — это значит, что рекламодателям не нужно отчитываться о рекламе, размещённой более года назад.Исключение — реклама, интегрированная в видеоконтент, например, ролики на YouTube, Rutube, в «VK Клипах» и аналогичных сервисах.Как предполагает AdIndex, это может быть связано с работой рекомендательных алгоритмов — платформы могут показывать пользователям «старые» ролики, что приравнивается к распространению рекламы.Для прекращения отчётности не нужно ничего делать: по истечении года с даты публикации рекламы можно просто перестать вносить по ней сведения в ОРД.Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) заработал в России в сентябре 2022 года. Он содержит сведения о рекламодателях и интернет-объявлениях. Передать информацию можно через одного из операторов рекламных данных (ОРД), который присвоит креативам токены. За нарушение закона о маркировке рекламы штрафуют.#новости