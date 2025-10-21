Telegram-каналы рассказали о «первом» в России штрафе за рекламу в Instagram*

Её разместили до вступления закона в силу.Об этом пишут Mash и Shot. По их данным, иск подали к блогеру-юристу Евгении Тутушкиной за видео с отзывом на отель в Краснодарском крае. В его описании был указан промокод.По словам Тутушкиной, суд выписал ей штраф в 30 тысяч рублей. Почему именно такая сумма — не уточняется. Видео она опубликовала ещё в начале июля 2025 года, когда закон о запрете рекламы в соцсетях ещё не работал.Также она рассказала, что на ролик пожаловались подписчики, затем внимание на него уже обратил Роскомнадзор.Решение суда Тутушкина собирается обжаловать: за рекомендацию на отель ей не платили, поддержать его она решила безвозмездно.Закон о запрете рекламы на «нежелательных» и «запрещённых» сайтах, например, в Instagram* и Facebook*, вступил в силу с 1 сентября 2025 года. Ответственность за нарушение запрета несут рекламодатель и рекламораспространитель. Для физлиц предусмотрены штрафы до 2500 рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч рублей.Полина ЛааксоМаркетинг25 июляГорелкин о запрете рекламы в «запрещённых» соцсетях: удалять уже выложенные креативы необязательно, но их нельзя «актуализировать и продвигать» В том числе «используя механизмы самих платформ».*Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.#новости