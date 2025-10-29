«Т-Банк» запустил в приложении карту с предложениями кешбэка — на ней могут разместиться компании

А пользователи — посмотреть, кто рядом даёт повышенный кешбэк. Источник: «Т-Банк»Интерактивная карта города со скидками и спецпредложениями называется «Кешбэк на районе» и располагается в разделе «Кешбэк и бонусы», сообщила компания.На ней бизнес может разместиться самостоятельно — через личный кабинет. Предложение с кешбэком автоматически появится в нескольких разделах — с повышенным кешбэком, кешбэком у партнёров и на карте.Клиенты же смогут на карте просматривать, какие компании рядом с ними предлагают повышенный кешбэк и специальные условия.Евгения ЕвсееваМаркетинг05.11.2024«Т-Банк» предложил малому бизнесу продвигаться через категории кешбэка в приложении Они смогут разместить предложение о кешбэке, а увидят его клиенты, которые расплачивались в заведении или в точках поблизости.#новости #тбанк