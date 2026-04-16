Ася Карпова
Маркетинг

Mazda выпустила свою первую ИИ-рекламу — её сделали за две недели в сотрудничестве с Luma AI

С помощью ИИ-агентов Luma и нескольких нейросетей от Google, ByteDance и других компаний.

Источник: Mazda
  • Южноафриканское рекламное агентство Boundless сделало первый ИИ-ролик для Mazda, посвящённый возвращению модели Mazda MX-5 на рынок.
  • В видео показывают модели автомобилей, выходивших с конца 1980-х, в разных локациях и с разными героями. Проект сделали за две недели — от получения технического задания до утверждения результата с Mazda. В традиционном производстве это заняло бы месяцы, понадобилось бы физически отснять несколько поколений MX-5, потратить ресурсы на кастинг, одежду и декорации разных эпох, отмечает агентство.
  • Boundless — клиенты ИИ-стартапа Luma. Они создавали ролик с помощью его «креативных» ИИ-агентов, которых запустили в марте 2026 года. Система работает на базе Luma Ray 3.14, Google Veo 3, Nano Banana Pro, Seedance 2.0 и аудиомоделей ElevenLabs.
  • Агенты могут придумывать сценарии, искать референсы и генерировать ролики. Помимо Mazda, корпоративным клиентом Luma стал Adidas.
