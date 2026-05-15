«Мемный поезд не остановить»: Sony объяснила, что её ИИ-функция улучшения фотографий предлагает несколько вариантов обработки — пользователи отметили, что оригинал всё ещё лучше

И продолжили высмеивать попытки компании прорекламировать ИИ-функции. Варианты обработки. Источник здесь и далее: Sony 14 мая 2026 года Sony в соцсетях показала работу ИИ-помощника Xperia Intelligence, который должен улучшать качество фотографий, сделанных на смартфон Xperia 1 VIII. Пользователи функцию высмеяли — на вариантах обработки от ИИ снимки оказались пересвеченными.После этого компания выпустила ещё один пост: объяснила, что нейросеть не редактирует фотографии, а предлагает пользователям несколько вариантов постобработки на выбор — от них можно отказаться.Пользователи в ответ начали писать, что оригинал всё ещё выглядит лучше, а Sony выбрала из предложенных вариантов худший и не исправляет ситуацию — только «закапывает» себя сильнее. «Мемный поезд не остановить», — написал один из пользователей: в X делятся мемами с новой функцией.Источник: @BRAFYApro Евгения ЕвсееваМаркетинг10:14«Лучшая антиреклама ИИ»: в соцсетях высмеяли рекламу функции улучшения фотографий в смартфоне Xperia 1 VIII от Sony Он высветлил фотографии, заставив их выглядеть хуже.