Компания возвращается с рекламным роликом, в котором снова снялся Мэттью Макконахи: актёр оказался в ресторане, но посадили его за столик на улице в дождь, да ещё и принесли не то, что он хотел. Всё потому, что в приложении для бронирования не было ИИ-агента Agentforce от Salesforce. Компания покажет ещё одно видео на игре, но подробностей пока нет, пишет Adweek.