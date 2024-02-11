Компания возвращается с рекламным роликом, в котором снова снялся Мэттью Макконахи: актёр оказался в ресторане, но посадили его за столик на улице в дождь, да ещё и принесли не то, что он хотел. Всё потому, что в приложении для бронирования не было ИИ-агента Agentforce от Salesforce. Компания покажет ещё одно видео на игре, но подробностей пока нет, пишет Adweek.
Создали спорт, который никто не смотрит кроме как внутри страны. Теперь платят огромные деньги на рекламу.
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США поистине великая страна капитализма. Заработать они умеют
Как вообще они посмели сделать свой локальный вид спорта.
Так Супербоул это круче финала Чемпионата по футболу и Уимблдона вместе взятых.
А круче вареного яйца?
Meta представила новые очки с ИИ. Теперь вы сможете не только выглядеть, как НПС из GTA, но и говорить, как они.
Макконахи намекает, что футбол — заговор, чтобы мы заказывали еду. А я всегда подозревал, что весь спорт – это просто реклама для чипсов и пива.