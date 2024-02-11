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Таня Боброва
Маркетинг

Реклама c «Супербоула» 2025 года: ленивцы, как олицетворение тяжёлого понедельника, летающие усы Pringles и тест на внимательность от Instacart

Собрали ролики, снятые к финалу Национальной футбольной лиги США, где стоимость рекламы доходит до $8 млн.

Материал обновится по мере выхода новых роликов.

9 февраля 2025 года пройдёт 59-й «Супербоул» — финальный матч сезона Национальной футбольной лиги США. Турнир каждый год смотрят больше 100 млн зрителей, и стоимость рекламы ежегодно растёт.

Если 1967 году за показ ролика длиной 30 секунд компании платили по $37,5 тысячи, то в 2021 году — по $5,5 млн. В 2025 году, по данным Variety, как минимум десять рекламных слотов распродали по цене $8 млн. FastCompany подсчитало, что вместе с производством и другими расходами итоговые цены на видео для компаний достигают $40 млн.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fqz.com%2Fsuper-bowl-ad-cost-2025-1851752888&postId=433858" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Quartz</a>
Источник: Quartz

По данным на 3 февраля 2025 года, бренды заявили 51 рекламный ролик, оценило Axios. Из них 14 будут посвящены потребительским товарам (против 13 годом ранее), 11 — еде и напиткам (восемь в 2024 году), восемь — технологиям (девять в 2024-м), четыре — финансовым услугам (без изменений).

Google и возможности Gemini

Реклама, которая «расхваливает» возможности ИИ Gemini для бизнеса — такого как производитель сыров Wisconsin Cheese Mart. Этот ролик компании пришлось изменить: изначально Gemini в ответе привёл неверную статистику, ответив, что «50-60% мирового потребления сыра» приходится на гауду.

Meta* и «умные» очки Ray-Ban

В рекламе с участием актёров Криса Пратта, Криса Хемсворта и Крис Дженнер компания отсылает к арт-объекту “Comedian” — банану, приклеенному скотчем к стене, который в 2024 году ушёл на аукционе Sotheby's за $6,2 млн.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

Booking.com

В рекламе герои «Маппет-шоу» и другие ищут идеальный вариант для отпуска. Компания считает, что с помощью сервиса подходящее место найдётся для каждого — будь то семья с детьми или подруги на девичнике.

Пиво Michelob Ultra (18+)

Сидят как-то в баре актёры Уиллем Дефо и Кэтрин О'Хара и скромно предлагают сыграть в пиклбол — на пиво. И, конечно, разносят соперников, среди которых баскетболистка Сабрина Ионеску, бывший игрок НФЛ Рэнди Мосс и легкоатлет Райан Краузер.

Uber Eats

Держа в руках курицу из доставки Uber Eats, Мэттью Макконахи минуту пытается убедить зрителя, что футбол всегда был «заговором с целью сделать людей голодными». На YouTube-канале компания выложила больше десятка роликов, снятых к «Супербоулу».

Производитель соусов Hellmann’s

Мег Райан и Билли Кристал возвращаются в ресторан Katz’s Deli, чтобы воссоздать сцену из комедии «Когда Гарри встретил Салли» 1989 года. В отличие от фильма, в рекламе бурную реакцию вызывает сэндвич, щедро намазанный майонезом Hellmann's.

Провайдер хостинга GoDaddy

В ролике неизвестный гонщик переключает передачи, а человек спрашивает по-итальянски «Кто это?».

В другом ролике актёр Уолтон Гоггинс отмечает: у актёров есть сила убеждения зрителя в том, что они знают, что делают, хотя на самом деле это не так. Но решение GoDaddy Airo — знает и позволяет с помощью ИИ создавать логотипы, сайты и другое.

Сервис доставки продуктов Instacart

Ролик — тест на внимательность, в котором собраны маскоты разных брендов. Здесь и леопард из Cheetos, и розовый кролик Duracell, и Зелёный великан (бренд консервированного горошка).

Бренд чипсов Doritos

Члены команды Kansas City Chiefs помогают Doritos обдумать потенциальные идеи для рекламы «Супербоула», вприкуску с чипсами.

Чипсы Pringles

«Усачи» актёр Ник Офферман, главный тренер Kansas City Chiefs Энди Рейд и баскетболист Джеймс Харден «теряют» свои усы — те слетают с лиц и несутся на зов банки Pringles.

Бренд мороженого Häagen-Dazs

Звёзды «Форсажа» Вин Дизель и Мишель Родригес несутся на машине, как вдруг замедляют скорость, чтобы поесть мороженого. «С Häagen-Dazs даже самая быстрая семья не сможет удержаться, чтобы не замедлиться и не насладиться моментом», — описала видео компания.

Товары для личной гигиены Dove

Компания поместила в центр рекламы проблему восприятия своей внешности молодыми девушками по мере взросления и сопроводила её хештегом “keep her confident” («сохраним её уверенность»).

Чипсы Lay's

Бренд тоже показал ребёнка в ролике — чтобы подчеркнуть: даже маленькие дела вносят большой вклад в общее дело. Так компания отмечает работу небольших семейных ферм США.

Сервис телемедицины и доставки лекарств Hims & Hers (18+)

«Супербоул» — это также чемпионат по закускам, и иронично, что американцы будут есть чипсы и смотреть рекламу об эпидемии ожирения в США, отмечает Time. Компания заявляет: система не создана, чтобы помогать человеку, а предлагает универсальные решения, которые игнорируют индивидуальные потребности. Но решения компании всё меняют.

Пиво Coors Light (18+)

Бренд использовал анимированных и очень медлительных ленивцев для рекламы пива, чтобы зритель прочувствовал настроение понедельника после воскресного «Супербоула». И заодно непреднамеренно отсылает к продолжению мультфильма «Зверополис» от Disney, которое выйдет в 2025 году, указывает Time.

Бренд газированных напитков Mountain Dew

Певец Seal превращается в настоящего тюленя (seal — «тюлень»), чтобы перепеть, то есть «освежить», свой хит “Kiss From a Rose”. Правда, получается “Kiss From a Lime”. В рекламе также снялась певица Бекки Джи, которая отзывается о напитке: “Refreshing”.

Разработчик облачного ПО Salesforce

Компания возвращается с рекламным роликом, в котором снова снялся Мэттью Макконахи: актёр оказался в ресторане, но посадили его за столик на улице в дождь, да ещё и принесли не то, что он хотел. Всё потому, что в приложении для бронирования не было ИИ-агента Agentforce от Salesforce. Компания покажет ещё одно видео на игре, но подробностей пока нет, пишет Adweek.

Пиво Stella Artois (18+)

Футболист Дэвид Бекхэм узнает о брате-близнице по имени Другой Дэвид, которого играет актёр Мэтт Дэймон. И оказывается, что у них есть что-то общее — например, любовь к Stella Artois.

Продавец посуды HexClad

Шеф-повар Гордон Рамзи должен приготовить блюдо для инопланетян на самой современной кухне из возможных, которая включает «совершенно секретные технологии» — сковороды HexClad.

Полина Лааксо
Маркетинг
Не только футбол: как «Супербоул» дал исполнителям «крупнейшую в мире сцену» для продвижения — причём бесплатно

В начале 1990-х финальная игра за звание чемпиона НФЛ теряла зрителей на музыкальной паузе. Теперь же последняя помогает увеличить показатели и трансляции, и артиста.

#новости #супербоул

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2
17 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Создали спорт, который никто не смотрит кроме как внутри страны. Теперь платят огромные деньги на рекламу.
_
США поистине великая страна капитализма. Заработать они умеют

3
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Николай Верегин

Как вообще они посмели сделать свой локальный вид спорта.

1
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Fight4urRight
2
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Big Lebovvski (Владислав)

Так Супербоул это круче финала Чемпионата по футболу и Уимблдона вместе взятых.

1
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Станислав

А круче вареного яйца?

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debil
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Sasha

Meta представила новые очки с ИИ. Теперь вы сможете не только выглядеть, как НПС из GTA, но и говорить, как они.

Макконахи намекает, что футбол — заговор, чтобы мы заказывали еду. А я всегда подозревал, что весь спорт – это просто реклама для чипсов и пива.

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