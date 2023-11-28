Microsoft выпустила традиционный «уродливый» рождественский свитер — его посвятили заставке для Windows XP Статьи редакции
Компания посвящает свитер операционной системе уже второй раз.
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- Темой для рождественского свитера в 2023 году стала заставка «Безмятежность» для Windows XP. Стоимость одного экземпляра — $69,99 (около 6200 рублей по курсу ЦБ на 28 ноября 2023 года).
- Синяя окантовка по низу имитирует панель задач, также на свитере есть курсор — на случай, если кто-то «не распознает в изображении заставку для рабочего стола», иронизирует ArsTechnica. Согласно описанию, он вернёт владельца «в эпоху “Сапёра”, Internet Explorer и джинсов с низкой посадкой».
- Деньги от продаж традиционно направят на благотворительность: в 2023 году Microsoft решила передать их природоохранной организации The Nature Conservancy для «её инициатив по борьбе с климатическим кризисом и утратой биоразнообразия».
Все бы такие уродливые свитеры были.
На самом деле не так и плохо, как раз подходит под лук для пробежки)
Зачем вы едите лук при пробежке?
Чтобы бежать и плакать. И для здоровья полезно и эмоциональная разгрузка
ну свитер за такие деньги и вправду не очень