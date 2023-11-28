{"id":14187,"url":"\/distributions\/14187\/click?bit=1&hash=77b72756380e1b7afdb16b2e4a234392fd685d3c6e0d6b348ee73e0621bc1377","title":"\u0417\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u00ab\u0437\u0435\u043b\u0451\u043d\u044b\u043c\u0438\u00bb \u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u044b \u2014 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e?","buttonText":"\u0421\u043f\u043e\u0439\u043b\u0435\u0440: \u0434\u0430","imageUuid":"b4f2746a-461c-5e3f-8ee5-e9fc1a3ceb33"}
Маркетинг
Евгения Евсеева

Microsoft выпустила традиционный «уродливый» рождественский свитер — его посвятили заставке для Windows XP Статьи редакции

Компания посвящает свитер операционной системе уже второй раз.

92 показа
688 открытий
  • Темой для рождественского свитера в 2023 году стала заставка «Безмятежность» для Windows XP. Стоимость одного экземпляра — $69,99 (около 6200 рублей по курсу ЦБ на 28 ноября 2023 года).
  • Синяя окантовка по низу имитирует панель задач, также на свитере есть курсор — на случай, если кто-то «не распознает в изображении заставку для рабочего стола», иронизирует ArsTechnica. Согласно описанию, он вернёт владельца «в эпоху “Сапёра”, Internet Explorer и джинсов с низкой посадкой».
  • Деньги от продаж традиционно направят на благотворительность: в 2023 году Microsoft решила передать их природоохранной организации The Nature Conservancy для «её инициатив по борьбе с климатическим кризисом и утратой биоразнообразия».
  • Microsoft выпускает «уродливые» рождественские свитеры с 2018 года, с 2020-го компания передаёт вырученные деньги на благотворительность. Она уже посвящала свитер Windows XP — в 2019 году.
Заставка «Безмятежность»

#новости #microsoft

0
5 комментариев
Слегка Придурковатый

Все бы такие уродливые свитеры были.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Ефимов

На самом деле не так и плохо, как раз подходит под лук для пробежки)

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Зачем вы едите лук при пробежке?

Ответить
Развернуть ветку
Yuri Polyakov

Чтобы бежать и плакать. И для здоровья полезно и эмоциональная разгрузка

Ответить
Развернуть ветку
Татьяна Сухова

ну свитер за такие деньги и вправду не очень

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
2 комментария
Раскрывать всегда
null