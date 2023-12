Чтобы цвет и правда стал культовым, Pantone, как пишет The Hustle, заранее заключает партнёрства с разными брендами. В оттенке Viva Magenta 2023 года, например, вышли: смартфон от Motorolа, гребной тренажёр Hydrow, кеды Cariuma. К анонсу также приурочили художественную выставку Magentaverse в США.

Пересказ статьи The Hustle — о том, как компании регистрировали цвета как торговую марку и разбирались из-за этого друг с другом. Например, материнская компания T-Mobile больше 12 лет не даёт другим фирмам использовать пурпурный.

Конспект заметки The Hustle.