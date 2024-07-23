«Я не заложница, ни от кого не прячусь»: Татьяна Бакальчук опубликовала видео после заявлений о «рейдерском захвате» Wildberries

Недавно мы с командой приняли решение, что нам нужно трансформироваться, чтобы сохранить темпы роста, развиваться и придумывать новые интересные истории для наших партнёров и клиентов. Сделка [c Russ] полностью одобрена и поддержана, спасать меня ни от кого не нужно.



Татьяна Бакальчук