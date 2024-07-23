«Я не заложница, ни от кого не прячусь»: Татьяна Бакальчук опубликовала видео после заявлений о «рейдерском захвате» Wildberries

Недавно мы с командой приняли решение, что нам нужно трансформироваться, чтобы сохранить темпы роста, развиваться и придумывать новые интересные истории для наших партнёров и клиентов. Сделка [c Russ] полностью одобрена и поддержана, спасать меня ни от кого не нужно.
Татьяна Бакальчук
Теперь я на 100% уверен что она в заложниках
Дададада, именно, сталоо еще более тревожно ахаха.
Она должна была подмигнуть, коли так)
Ну это реально какой-то развод. Откуда у Русса с его мизерными оборотами 35% доля после слияния?
Понятно, что теорема Эскобара, но все же позволю здесь притопить за Рамзана
Там Керимов, у него обороты не мизерные
Звучит как тост.
Не стоит топить, просто кто-то расстроился, что не дали долю