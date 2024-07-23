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Таня Боброва
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«Я не заложница, ни от кого не прячусь»: Татьяна Бакальчук опубликовала видео после заявлений о «рейдерском захвате» Wildberries

Она добавила, что не знает, кто «придумал историю с непонятным рейдерством».

  • Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опубликовала видео после заявлений о «рейдерском захвате» Wildberries и том, что «рейдеры оградили её от мужа и семерых детей».
Я не заложница как в «Кавказской пленнице», ни от кого не прячусь и ничего не скрываю. <...> Я сейчас нахожусь в Москве, где работаю.
Татьяна Бакальчук
  • Говоря о бизнесе, предпринимательница добавила, что у её супруга Владислава Бакальчука 1% акций, и он «не принимает участия в управлении компанией».
Недавно мы с командой приняли решение, что нам нужно трансформироваться, чтобы сохранить темпы роста, развиваться и придумывать новые интересные истории для наших партнёров и клиентов. Сделка [c Russ] полностью одобрена и поддержана, спасать меня ни от кого не нужно.
Татьяна Бакальчук
  • Она отметила, что для неё «большая загадка», кем и с какой целью «была придумана эта история с непонятным рейдерством». Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса, но попросила «подробности личной жизни оставить при себе».
Полное заявление / Источник: Telegram-канал Татьяны Бакальчук
  • 23 июля 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с мужем Татьяны Бакальчук Владиславом написал о «наглом рейдерском захвате» Wildberries. По его словам, с начала июля активы компании «путём юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через Russ Outdoor». Этим процессом якобы управляют братья Леван и Роберт Мирзоян, а также «несколько известных кавказцев».
  • Речь идёт об объединении Wildberries с оператором наружной рекламы Russ, о котором маркетплейс объявил в июне 2024 года. В начале июля стороны создали совместную компанию «РВБ» (35% в ней у «Стинн», 65% у «Вайлдбериз»).
  • В разговоре с Forbes Владислав Бакальчук назвал сделку с Russ причиной конфликта с супругой. Он «счёл предложенные условия неприемлемыми»: «Я до сих пор не могу понять, как компания, которая меньше в 100 раз, получает 35% в совместном предприятии».

#новости #wildberries

6
43
43 комментария
Николай Верегин

Теперь я на 100% уверен что она в заложниках

19
2
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Константин Афанасьев

Дададада, именно, сталоо еще более тревожно ахаха.

3
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Андрей Симагин

Она должна была подмигнуть, коли так)

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Three hundred bucks

Ну это реально какой-то развод. Откуда у Русса с его мизерными оборотами 35% доля после слияния?
Понятно, что теорема Эскобара, но все же позволю здесь притопить за Рамзана

15
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Joe cocker

Там Керимов, у него обороты не мизерные

3
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Константин Афанасьев

Звучит как тост.

1
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Polizist

Не стоит топить, просто кто-то расстроился, что не дали долю

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