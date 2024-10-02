Ozon повысит порог по обороту для начисления сервисного сбора у ПВЗ

Так сам сбор уменьшится, говорит маркетплейс.Например, порог по обороту в Москве вырастет с 7 млн до 8 млн рублей, в Московской области — с 4 млн до 4,8 млн рублей, сообщила компания. В Санкт-Петербурге — с 5 млн до 6 млн рублей, в Ленинградской области — также с 4 млн до 4,8 млн рублей.Порог поднимут практически во всех регионах с 1 ноября 2024 года в среднем на 15%. С этого же времени обновят калькулятор, с помощью которого можно посчитать величину порога по каждому ПВЗ.Ozon обещает, что благодаря этому «сервисный сбор для многих партнёров уменьшится или опустится вообще до 1 рубля». Посмотреть на изменения можно будет в выплатах за декабрь 2024 года.Фото: Ozon14 марта 2024 года Ozon сообщил, что с апреля введёт сервисный сбор для партнёров-владельцев ПВЗ. По данным Forbes, он затронул пункты с оборотом больше 2,2 млн рублей в месяц, а его ставка будет зависеть от плотности населения в городе, где расположен пункт, средних расходов на аренду и других факторов. Для Москвы, например, сервисный сбор взимается с оборота свыше 7 млн рублей.После этого АУРЭК провела опрос среди владельцев ПВЗ: 52% опрошенных указали, что по предварительным расчётам будут уплачивать сбор в размере от 20 тысяч до 70 тысяч рублей с одного пункта — 30-40% выручки. Отмены сбора требовали около 1300 владельцев точек.27 марта представители Ozon провели встречу с владельцами ПВЗ, на которой пообещали изменить механику расчёта сервисного сбора и снизить его. После этого АУРЭК попросила ФАС проверить Ozon.#новости #ozon
У меня другой вопрос... Почему вот ВБ раскурочивают, а Озон никто не трогает?
Потому что Ozon это серьезная компания, в которой выстроена грамотная корпоративная структура управления по международным стандартам. А WB это семейная шарага со всеми вытекающими.
потому что он уже давно кого надо, да и денег не приносит
Логика топ. Если у одних траблы, то и у других они обязательно должны быть
Они денег взяли не у бандидов, а у иностранцев. А от иностранцев их государство защищает.
А зачем их кому-то трогать, если у них все хорошо? WB сами себе создали проблемы из-за семейных обстоятельств.
основатели не развелись ?🤣🤣🤣А вообще просто меньше правил дурацких и штрафов бесконечных