«Почта России» будет хранить и доставлять товары продавцов на маркетплейсах

Для этого почтовый оператор сотрудничает с сетью мини-складов «Даркстор у дома».Товары будут храниться в 1057 точках, 345 из них находятся в Москве, пишут «Ведомости». Под товары продавцов «Почта России» выделит 325,4 тысячи м² в своих отделениях.Продавцы смогут арендовать полки: например, место размером 100х50х50 будет стоить 3600 рублей в месяц. В эту цену входят стоимость приёмки, хранения, сборки, упаковки и выдачи 30 товаров. После «Почта России» будет брать по 85 рублей за заказ.Экспресс-доставка оплачивается по тарифам маркетплейсов: 350 рублей за заказ на Ozon, 400 рублей — Wildberries, 5% от суммы заказа, но не более 500 рублей — на «Яндекс Маркете».После получения заказа его соберут за пять-семь минут, а затем доставят в течение получаса.Также продавцы смогут сдавать товары в любом отделении «Почты России», а та отправит их сначала на свой склад, а после поступления заказа передаст на склад маркетплейса. Стоит услуга от 70 до 120 рублей за заказ — в зависимости от веса и размера. Обе услуги работают на базе ПО «Даркстора у дома», а «Почта» возьмет на себя все операционные процессы — хранение, обработку и транспортировку. Партнёры поделят выручку, но в каком соотношении — не раскрывают.Проект стартовал в пилотном режиме в Москве, Казани и Краснодаре. Для работы с «Почтой России» надо оставить заявку на её сайте, после чего с продавцом свяжется менеджер, заключит договор и запланирует поставку. Альтернативный сценарий — через личный кабинет, но он тестируется на ограниченном количестве продавцов.#новости #почтароссии #дарксторудома
Бедные сотрудницы, и почту оформлятй и тушенку продавай со стиральным порошком и ещё ответственными сделают за маркетплейсы и сторонние посылки.
еще и нагрузка возрастет и так очереди душат везде
Хранить, может, и товары продавцов будет, а вот что они доставят — каждый раз как лотерея.
Ой да завязывай. Все нормально они доставляют. 40-60 заказов в день отправляем почтой РФ. Просто приходишь, выгружаешься отправки и уходишь. Барышни все делают дальше за тебя.
Вот только на местах у них не хватает сотрудников и они сокращают время работы отделений. Вплоть до того, что отделение может работать три дня из недели. И это не глухие села, это крупные города.
Согласен, был недавно на почте в большом городе в центре, две пенсионэрки, горы посылок плюс авито доставки, плюс услуги самой почты, пенсионеры пополняют карты, и т.д. Очередь нужно было отстоять около часа. Условия хранения никакие, половина отправлений валяется кучей на полу. Я получал книгу, ее умудрились сломать, в прямом смысле этого слова. Только невменяемый, добровольно будет пользоваться услугами этой организации.
А зарплаты на почте когда поднимут? Люди там работают с утра до вечера за гроши, ещё и приходится выслушивать всякую дичь от некоторых посетителей