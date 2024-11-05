Продавцы пожаловались ФАС на автоакции маркетплейсов, куда попадают товары с плохой оборачиваемостью

На товары в рамках акций устанавливается скидка, о которой продавец узнаёт уже после продажи. Член общественного совета при ФАС России Алексей Кожевников обратился к главе ведомства Максиму Шаскольскому с просьбой проверить на предмет нарушения закона о защите конкуренции автоакции маркетплейсов. Об этом говорится в письме от АНО «Цифровизации и новых технологий» (её возглавляет Кожевников), пишет «Коммерсантъ».Ozon и Wildberries начали внедрять автоакции с весны-лета 2024 года, говорит один из продавцов. Маркетплейсы с помощью них устанавливают скидки на товары с плохой оборачиваемостью.Сначала акции были добровольными — продавцы сами выбирали, на какие товары установить скидки. С осени политика поменялась: товары добавляются автоматически, а продавцам надо «в короткий срок» уведомлять площадку о нежелании участвовать в акции. Скидки в рамках автоакций достигают 50%.В АКИТ говорят, что цель акций — разгрузить склады от невстребованных товаров. Но продавцы узнают о скидках уже после продаж, поэтому такой подход маркетплейсов влечёт за собой убытки для предпринимателей.В Wildberries заявили, что предупреждают продавцов об автоакциях за три рабочих дня. В Ozon говорят, что предоставили им право устанавливать нижнюю пороговую цену.#новости #ozon #wildberries
Все продавцы оштрафованы и уже принят свои извинения.
АКИТ - пидорасы
Многие продавцы не читают договора, подписывают его в надежде разбогатеть, сотни магазинов продают один и тот же товар, и покупают у того чья цена меньше, в итоге те кто изначально завысил ценник не продают практически ничего, и товар пылиться на полке занимая место площадки, площадка все это видит и решает избавиться от товара своими методами которая она прописывает в контракте, потом продавцы начинают вой ограбили помогите, зачем вы туда вообще заходите если не можете играть по установленным правилам, вам ведь их никто не навязывает, создайте альтернативный способ поставки товара и вот все решение проблем!
Непонятно, о чем продавцы плачут. Пусть сами попробуют продать невостребованные товары.
Ню ню, предупреждают они. Озон так каждый день шлет по 20 писем с нововведениями и среди этих писем нужно отыскивать товары с акциями. А вб я вообще ни разу не видел чтобы уведомляли - какие то цифры у колокольчика появляются даже без звука это максимум