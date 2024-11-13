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Таня Боброва
Маркетплейсы

Amazon запустил витрину с недорогими товарами на фоне конкуренции с Temu и Shein

И доставкой за одну-две недели.

  • Бета-версия Amazon Haul доступна в приложении Amazon в США. По словам компании, товары в этом разделе стоят меньше $20 (около 2000 рублей по курсу ЦБ на 13 ноября 2024 года), а большинство — $10 или меньше.
  • Также площадка предлагает скидки: 5% за заказы на сумму от $50 и 10% на сумму от $75. Заказы стоимостью больше $25 доставят бесплатно, в остальных случаях доставка будет стоить $3,99. Сроки доставки — одна-две недели.
  • В ассортименте — одежда, товары для дома и электроники и другие позиции, пишет Bloomberg. Неподошедшие товары пользователи могут вернуть бесплатно, но только если они стоят больше $3. На все товары распространяется гарантия Amazon A-to-z.
  • О том, что Amazon планирует запустить раздел с недорогими товарами, в июне 2024 года писали CNBC и Nikkei Asia. Для этого, по данным изданий, маркетплейс собирался привозить товары из Китая самостоятельно. CNBC отмечает, что так компания хочет противостоять растущей конкуренции со стороны Temu и Shein, которые предлагают схожий ассортимент и цены.
Источник: Amazon
Источник: Amazon

#новости #amazon

66
61 комментарий
Zloy Marketolog

Нужно больше китайского шлака!

10
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Dima Prod.

кому?

1
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Владимир К

нам вечно мало!

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n.shmelev

Так это прям ВБ

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Укладчик стекловаты

Средний чек на Озон 20 баксов.
На амазон 20 баксов дешёвые товары.

4
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Dima Prod.

средняя зп в снг $3900
в США и Европе $39000
Всё сходится, не?

2
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Владимир К

так в зп разница

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