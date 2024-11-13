Amazon запустил витрину с недорогими товарами на фоне конкуренции с Temu и Shein

И доставкой за одну-две недели.Бета-версия Amazon Haul доступна в приложении Amazon в США. По словам компании, товары в этом разделе стоят меньше $20 (около 2000 рублей по курсу ЦБ на 13 ноября 2024 года), а большинство — $10 или меньше.Также площадка предлагает скидки: 5% за заказы на сумму от $50 и 10% на сумму от $75. Заказы стоимостью больше $25 доставят бесплатно, в остальных случаях доставка будет стоить $3,99. Сроки доставки — одна-две недели.В ассортименте — одежда, товары для дома и электроники и другие позиции, пишет Bloomberg. Неподошедшие товары пользователи могут вернуть бесплатно, но только если они стоят больше $3. На все товары распространяется гарантия Amazon A-to-z.О том, что Amazon планирует запустить раздел с недорогими товарами, в июне 2024 года писали CNBC и Nikkei Asia. Для этого, по данным изданий, маркетплейс собирался привозить товары из Китая самостоятельно. CNBC отмечает, что так компания хочет противостоять растущей конкуренции со стороны Temu и Shein, которые предлагают схожий ассортимент и цены.Источник: Amazon#новости #amazon
Нужно больше китайского шлака!
кому?
нам вечно мало!
Так это прям ВБ
Средний чек на Озон 20 баксов.
На амазон 20 баксов дешёвые товары.
средняя зп в снг $3900
в США и Европе $39000
Всё сходится, не?
так в зп разница