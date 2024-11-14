Одежда, электроника и снова одежда: что чаще всего покупали россияне на распродаже 11.11

Многие акции проходили несколько дней, а среди самых популярных категорий также оказались товары для дома и автотовары.По данным «ЮKassa», оборот подключённых к сервису интернет-магазинов с 9 по 11 ноября 2024 года вырос на 15% по сравнению с распродажей 2023 года (11-13 ноября). Количество платежей выросло на 40%, средний чек упал на 18% — до 1344 рублей.По сравнению с обычными днями 4-6 ноября оборот во время распродаж вырос на 8%, число платежей — на 19%, а средний чек снизился на 9% — до 1329 рублей.Исследователи «Чек Индекса» отметили, что в преддверии распродаж и на акциях 8-11 ноября средний чек в рознице по топ-50 непродовольственных категорий товаров вырос на 5% год к году — до 5600 рублей, а число покупок снизилось на 4%. Но в онлайне средний чек вырос на 9% и составил 8900 рублей, число покупок выросло на 21%.Что покупали россиянеВ пиковые дни акции на Ozon с 8 по 11 ноября лидером спроса стала одежда — эта категория установила рекорд по продажам в деньгах и штуках. На втором месте лидер 2023 года — товары для дома, товары для строительства и ремонта сохранили третье место в рейтинге по количеству покупок, товары для красоты и здоровья — на четвёртом месте (второе в 2023 году), авто- и мототовары — пятые как и годом ранее.Пик распродажи на Wildberries пришёлся на 11 ноября. Среди самых популярных категорий — одежда, обувь, товары для красоты, бельё, посуда и товары для дома. Впервые в топ также попали автотовары. Самым дорогим товаром, купленным на маркетплейсе во время распродажи, стал автомобиль Chery Arrizo 8, за ним идут «топовые комплектации» MacBook и iPhone.На «Яндекс Маркете» распродажа прошла с 9 по 11 ноября. Самыми популярными категориями стали электроника, одежда и обувь (наибольшим спросом пользовались зимние коллекции), товары для дома (посуда, товары для уборки, новогодние аксессуары и постельное бельё), мебель и автотовары.На «Мегамаркете» дни распродажи «Зелёный день» пришлись на 7-12 ноября. Самые популярные категории — смартфоны и аксессуары, косметические приборы, корма для домашних питомцев, бытовая химия и техника для приготовления кофе. Самой крупной покупкой стал телевизор за 500 тысяч рублей.По данным «ЮKassa», самой популярной категорией стала бытовая техника: за три дня оборот таких интернет-магазинов вырос в 2,5 раза год к году, средний чек — на 45%, до 15 433 рублей. Вторая по популярности — женская одежда (оборот почти втрое выше, средний чек вырос на 41%, до 17 435 рублей).Аналитики также отметили рост спроса на косметику и парфюмерию (средний чек снизился на 3% — до 5706 рублей), обувь (рост среднего чека на 7% — до 8226 рублей) и спортивную одежду (+8%, до 12 956 рублей).#новости #яндексмаркет #ozon #wildberries #мегамаркет #юkassa
Рост оборота в распродажу на 8%? Ну это сильно, хотя радует что верующих в черные пятницы и кибер понедельники почти не осталось
В этом году скидок на 11.11 не заметил от слова совсем. Читаю старые отзывы на товары вида "урвал по акции за $XX", смотрю на цену — а она в 2 раза больше.
В распродажи продолжают верить россияне без одежды.
лучший покупатель года - это тот, кто смог купить машину
Самые настоящие скидки были в цуме(в 1 рубль)
К сожалению скрин не сохранил, но кто видел- тот знает😆
И ценник заранее подкрутили чтоб еще дороже продать!