Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Маркетплейсы
Крипто
AI
Образование
Карьера
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Маркетплейсы

Wildberries добавил пакеты услуг от партнёров на площадку

Они будут дополнять основные категории товаров — например, в зоотоварах будет доступен пакет «Забота о питомце».

  • Маркетплейс начал тестировать продажи услуг, пишет Forbes со ссылкой на объединённую компанию Wildberries и Russ. Пакетные предложения предоставят партнёры, они будут дополнять основные категории товаров на площадке.
  • Пользователям уже доступен пакет «Помощь на дороге» по цене 1500 рублей за полгода. В него входят в том числе юридические консультации, круглосуточная дистанционная помощь по вопросам технических неисправностей и эвакуация автомобиля. В будущем компания планирует добавить другие опции.
  • Пользователи смогут найти их в личном профиле на Wildberries в разделе «Пакеты услуг». Затем площадка планирует предлагать их при просмотре товаров определённой категории. Например, в категории «Зоотовары» — пакет «Забота о питомце», «Здоровье» — «Здоровый образ жизни». Партнёров компания не назвала.
  • О том, что на Wildberries «в ближайшее время» появятся услуги, в сентябре 2024 года говорила основательница компании Татьяна Ким (ранее Бакальчук). Маркетплейс уже развивает услуги в своём сервисе для путешествий: партнёры предлагают экскурсии, туры, фотосессии и прочее.

#новости #wildberries

22
11
11
11
11
20 комментариев
Вадим Д.

Весьма подозрительно выглядит забота о питомце и помощь на дороге, декларируемая таким могучим и заботливым WildbeRuss.
Даже если это услуги их "партнёров". Питомца заберут на воротник, машину - в счёт моментально образовавшегося долга за пользование услугой.

3
Ответить
abubas//

Пруфы есть или первым спиздануть нужно?

3
Ответить
Roman Tyurin

Балабанов , Вы ли это?

1
Ответить
Павел Цветков

ВБ стала помойкой ( от товара нельзя отказаться даже при получении , отжимают бизнес и делают все против народ , озон проще , но и до него доберутся ((

2
1
Ответить
Ivan Berg

ВБ стала помойкой - А она когда то не была помойкой, то же самое что и этот оз, и алик, заказываешь в этих местах, будь готов мириться с их прихотями.

Ответить
abubas//

Удобно, молодцы

1
Ответить
Слегка Придурковатый

Пакет «Помощь при игре в нарды» будет?

Ответить