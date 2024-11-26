Wildberries добавил пакеты услуг от партнёров на площадку

Они будут дополнять основные категории товаров — например, в зоотоварах будет доступен пакет «Забота о питомце».Маркетплейс начал тестировать продажи услуг, пишет Forbes со ссылкой на объединённую компанию Wildberries и Russ. Пакетные предложения предоставят партнёры, они будут дополнять основные категории товаров на площадке.Пользователям уже доступен пакет «Помощь на дороге» по цене 1500 рублей за полгода. В него входят в том числе юридические консультации, круглосуточная дистанционная помощь по вопросам технических неисправностей и эвакуация автомобиля. В будущем компания планирует добавить другие опции.Пользователи смогут найти их в личном профиле на Wildberries в разделе «Пакеты услуг». Затем площадка планирует предлагать их при просмотре товаров определённой категории. Например, в категории «Зоотовары» — пакет «Забота о питомце», «Здоровье» — «Здоровый образ жизни». Партнёров компания не назвала.О том, что на Wildberries «в ближайшее время» появятся услуги, в сентябре 2024 года говорила основательница компании Татьяна Ким (ранее Бакальчук). Маркетплейс уже развивает услуги в своём сервисе для путешествий: партнёры предлагают экскурсии, туры, фотосессии и прочее.#новости #wildberries
Весьма подозрительно выглядит забота о питомце и помощь на дороге, декларируемая таким могучим и заботливым WildbeRuss.
Даже если это услуги их "партнёров". Питомца заберут на воротник, машину - в счёт моментально образовавшегося долга за пользование услугой.
Пруфы есть или первым спиздануть нужно?
Балабанов , Вы ли это?
ВБ стала помойкой ( от товара нельзя отказаться даже при получении , отжимают бизнес и делают все против народ , озон проще , но и до него доберутся ((
ВБ стала помойкой - А она когда то не была помойкой, то же самое что и этот оз, и алик, заказываешь в этих местах, будь готов мириться с их прихотями.
Удобно, молодцы
Пакет «Помощь при игре в нарды» будет?