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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Продавцы снова пожаловались ФАС на автоакции маркетплейсов — при отказе от них товары не продвигаются

Это может привести к оттоку небольшого бизнеса с маркетплейсов.

  • Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексея Молодых главе ФАС Максиму Шаскольскому. В нём Молодых просит проверить автоакции маркетплейсов на предмет нарушения закона о защите конкуренции.
  • Согласно письму, в случае отказа от участия в автоакциях, товары продавцов не продвигаются — при ранжировании товаров на площадке приоритет отдается товарам по низким ценам. Кроме того, из-за автоакций потребители «отказываются покупать продукцию по рыночной стоимости» на других площадках.
  • Молодых прогнозирует, что это может грозить оттоком с маркетплейсов небольшого бизнеса — тогда торговля будет в руках крупных продавцов, что приведёт к возможной монополизации. Поэтому он предлагает «законодательно ограничить вмешательство маркетплейсов в ценообразование на товары».
  • В Wildberries от комментариев отказались, в Ozon и «Яндекс Маркете» на запрос «Ъ» не ответили. В ФАС подтвердили получение обращения и пообещали рассмотреть его в установленном порядке.
  • Продавцы уже жаловались на автоакции маркетплейсов в начале ноября 2024 года. Они говорили, что скидки принудительные, а узнают о них продавцы уже после продажи товара.

#новости #фас

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66 комментариев
Буквоед

Ну, и прекрасный меткий коммент к прошлой новости на эту тему:

«Sergey Folps
5 нояб
Многие продавцы не читают договора, подписывают его в надежде разбогатеть, сотни магазинов продают один и тот же товар, и покупают у того чья цена меньше, в итоге те кто изначально завысил ценник не продают практически ничего, и товар пылиться на полке занимая место площадки, площадка все это видит и решает избавиться от товара своими методами которая она прописывает в контракте, потом продавцы начинают вой ограбили помогите, зачем вы туда вообще заходите если не можете играть по установленным правилам, вам ведь их никто не навязывает, создайте альтернативный способ поставки товара и вот все решение проблем!»

11
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Слегка Придурковатый

"товар пылиться"

13
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new_comment

сотни магазинов продают один и тот же товар, и покупают у того чья цена меньше, в итоге те кто изначально завысил ценник не продают практически ничегоВот никогда не понимал смысл продажи товара по завышенной цене. Ладно там наценка в 5-10%, а то ведь некоторые товары с ценой в 2-3 раза выше.
Отдельно бесит, что продавцы даже не оформляют карточки товара. Часто нет ни корректного названия, ни фотографий, а только одна-две фотки, скопированные неизвестно откуда. Остаётся догадываться, что именно они продают.

1
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Денис Демидов

Это фуфло, маркетплейсы за хранение товара берут деньги, они в любом случае зарабатывают.
Маркетплейсы злоупотребляют своим доминированием, пара маркетплейсов уже имеет долю под 90% всего екоммерса, логично за ними пристально глядеть таким службам как ФАС.
Капитализм эффективен лишь до того, пока не скатился во власть монополий.

1
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Фоксик

Самое интересно, что тот кто продает по низкой цене мог тупо ничего не считать. И торговать в минус.
Мне тут на это заявляли: "что если не будем продавать дешево, то ничего не продадим".
А обороты нужно делать

1
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Успех Успехов

Продавцы пользование складом Озона не оплачивают разве?

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29КРФ

Решает избавиться от товара отказав ему в продвижении?) скорее наоборот

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