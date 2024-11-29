Продавцы снова пожаловались ФАС на автоакции маркетплейсов — при отказе от них товары не продвигаются

Это может привести к оттоку небольшого бизнеса с маркетплейсов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексея Молодых главе ФАС Максиму Шаскольскому. В нём Молодых просит проверить автоакции маркетплейсов на предмет нарушения закона о защите конкуренции.Согласно письму, в случае отказа от участия в автоакциях, товары продавцов не продвигаются — при ранжировании товаров на площадке приоритет отдается товарам по низким ценам. Кроме того, из-за автоакций потребители «отказываются покупать продукцию по рыночной стоимости» на других площадках.Молодых прогнозирует, что это может грозить оттоком с маркетплейсов небольшого бизнеса — тогда торговля будет в руках крупных продавцов, что приведёт к возможной монополизации. Поэтому он предлагает «законодательно ограничить вмешательство маркетплейсов в ценообразование на товары».В Wildberries от комментариев отказались, в Ozon и «Яндекс Маркете» на запрос «Ъ» не ответили. В ФАС подтвердили получение обращения и пообещали рассмотреть его в установленном порядке.Продавцы уже жаловались на автоакции маркетплейсов в начале ноября 2024 года. Они говорили, что скидки принудительные, а узнают о них продавцы уже после продажи товара.#новости #фас
Ну, и прекрасный меткий коммент к прошлой новости на эту тему:
«Sergey Folps
5 нояб
Многие продавцы не читают договора, подписывают его в надежде разбогатеть, сотни магазинов продают один и тот же товар, и покупают у того чья цена меньше, в итоге те кто изначально завысил ценник не продают практически ничего, и товар пылиться на полке занимая место площадки, площадка все это видит и решает избавиться от товара своими методами которая она прописывает в контракте, потом продавцы начинают вой ограбили помогите, зачем вы туда вообще заходите если не можете играть по установленным правилам, вам ведь их никто не навязывает, создайте альтернативный способ поставки товара и вот все решение проблем!»
"товар пылиться"
сотни магазинов продают один и тот же товар, и покупают у того чья цена меньше, в итоге те кто изначально завысил ценник не продают практически ничегоВот никогда не понимал смысл продажи товара по завышенной цене. Ладно там наценка в 5-10%, а то ведь некоторые товары с ценой в 2-3 раза выше.
Отдельно бесит, что продавцы даже не оформляют карточки товара. Часто нет ни корректного названия, ни фотографий, а только одна-две фотки, скопированные неизвестно откуда. Остаётся догадываться, что именно они продают.
Это фуфло, маркетплейсы за хранение товара берут деньги, они в любом случае зарабатывают.
Маркетплейсы злоупотребляют своим доминированием, пара маркетплейсов уже имеет долю под 90% всего екоммерса, логично за ними пристально глядеть таким службам как ФАС.
Капитализм эффективен лишь до того, пока не скатился во власть монополий.
Самое интересно, что тот кто продает по низкой цене мог тупо ничего не считать. И торговать в минус.
Мне тут на это заявляли: "что если не будем продавать дешево, то ничего не продадим".
А обороты нужно делать
Продавцы пользование складом Озона не оплачивают разве?
Решает избавиться от товара отказав ему в продвижении?) скорее наоборот