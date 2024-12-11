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Евгения Евсеева
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Клиенты сервиса «Почта Global» пожаловались, что месяцами ждут посылки из-за границы — Forbes

Но в компании говорят, что «ситуацию удалось разрешить».

  • Сервис «Почта Global» с апреля 2024 года не принимает заказы и не отправляет уже оплаченные посылки со своих зарубежных складов, пишет Forbes. Издание поговорило с пострадавшими покупателями и рассказало о ситуации.
  • Общие суммы ущерба разные — от 7000 до 3 млн рублей и выше, отмечает Forbes.

В период с 16 декабря 2023 года по 16 марта 2024 года я заказал с eBay более десяти посылок на общую сумму $768. В основном там были автозапчасти. В апреле они поступили на американский склад «Почта Global», и компания выставила мне счёт 26,6 тысячи рублей за доставку посылок в Россию. Счёт я оплатил в личном кабинете, у посылок появился статус «Готова к отправке» — но на этом всё. Поддержка не отвечала. Ситуация не изменилась ни через неделю, ни через месяц, ни до сих пор.

рассказывает один из пострадавших

Весной 2024 года закупила витамины на iHerb и вещи на Yoox, общая стоимость около $1000, товар поступил на склад «Почты Global» в Германии. Доставку примерно в 7000 рублей я оплатила, но дальше начался кошмар: компания сперва отвечала, что у них какие-то проблемы, а после вообще перестала выходить на связь.

Я даже пыталась договориться о возможности отдать посылку моим родственникам, которые проживают в Германии, я была готова оформить доверенность и всё что угодно, но «Почта Global» мои многочисленные просьбы просто игнорировала.

рассказывает одна из пострадавших
  • «Почта Global» запустился в августе 2022 года. Сначала он работал только для заказов из США, в ноябре того же года заказы начали принимать из европейских магазинов, в июне 2023-го — из ОАЭ, в июле — из Турции, а в ноябре — из Китая.
  • О запуске объявляла «Почта России», но говорила, что выступает лишь «логистическим партнёром». В документах сервиса в качестве юрлица указана компания RP Logistics HK Co. Limited — это «дочка» почтового оператора в Гонконге, которую он основал в мае 2021 года.
  • О связи двух компаний говорят и клиенты «Почты Global». Например, после оплаты услуг «Почты Global» в банковском приложении появлялось сообщение с предложением по всем вопросам обращаться по адресу, совпадающему с адресом центрального офиса «Почты России».

Рекламу «Почты Global» я увидел летом 2022 года в приложении «Почты России», воспринимал их как «дочку» госкомпании. Конечно же, «Почте России» я доверял. Много лет я коллекционирую фильмы, так что после введения санкций продолжил покупать их на Amazon.

Но в апреле «Почта Global» объявила, что больше не принимает новые заказы — объявление об этом до сих пор всплывает на сайте «Почты Global». Мои заказы были уже на складе, и я писал в службу поддержки, спрашивал, когда отправят заказы в Россию, но ответы были как под копирку: «Отправка посылок происходит в течении двух недель с момента оплаты». Прошла неделя, две недели, месяц, два месяца — и ничего. Они просто замолчали.

рассказывает один из пострадавших
  • В «Почте России» же на запрос издания повторили, что выступают лишь «логистическим партнёром», а обсуждать, какие отношения связывают две компании, отказались. В «Почте Global» признали сложности с отправкой посылок. Проблема возникла из-за невозможности оплачивать работу зарубежным контрагентам «Почты Global», но «сейчас ситуацию удалось разрешить», объяснили там.
  • По информации сервиса, уже начали отправлять заказы из США, а в «течение месяца» начнут и из ЕС. Всего, по их собственным подсчётам, задержано «несколько десятков посылок». Forbes пишет, что их больше — пострадать могли «тысячи человек». Также после запроса издания у клиентов начали появляться изменения в личных кабинетах — тем, кто ещё не успел оплатить посылку, пришло уведомление, что можно совершить оплату.
  • Источник Forbes предполагает, что проблемы у сервиса возникли из-за введённых в конце 2023 года санкций против зарубежных финансовых учреждений «за причастность к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК».

#новости #почтароссии #почтаglobal

44
29 комментариев
Artifex

Бандеролька, привет!
Жду свою посылку с 31.05.2022
Хочу сказать "Спасибо!" за ох****льный сервис!

4
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Orca

Уже видимо не дойдёт, надеюсь что сумма ущерба небольшая

1
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Водяной

Можно попробовать купить ее в магазине потерянных посылок ))

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Егор Деревянко

Ушел от них к cdek.forward, дороже, но надежно + пункты выдачи свои (не считая того случая когда у них взломали базы данных и тп).

1
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Orca

У cdek.forward такие же проблемы есть

4
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badlawyer

В прошлом году два месяца ждал от них заказ. Даже выкупали крайне долго.

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Павел Логачев

Про Сдек Форвард точно такие же отзывы в огромном количестве, что ждут месяцами. Я думаю, что это просто стандартная проблема всех, кто что-то возит из-за границы.

3
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