Клиенты сервиса «Почта Global» пожаловались, что месяцами ждут посылки из-за границы — Forbes

Рекламу «Почты Global» я увидел летом 2022 года в приложении «Почты России», воспринимал их как «дочку» госкомпании. Конечно же, «Почте России» я доверял. Много лет я коллекционирую фильмы, так что после введения санкций продолжил покупать их на Amazon.
Но в апреле «Почта Global» объявила, что больше не принимает новые заказы — объявление об этом до сих пор всплывает на сайте «Почты Global». Мои заказы были уже на складе, и я писал в службу поддержки, спрашивал, когда отправят заказы в Россию, но ответы были как под копирку: «Отправка посылок происходит в течении двух недель с момента оплаты». Прошла неделя, две недели, месяц, два месяца — и ничего. Они просто замолчали.
Бандеролька, привет!
Жду свою посылку с 31.05.2022
Хочу сказать "Спасибо!" за ох****льный сервис!
Уже видимо не дойдёт, надеюсь что сумма ущерба небольшая
Можно попробовать купить ее в магазине потерянных посылок ))
Ушел от них к cdek.forward, дороже, но надежно + пункты выдачи свои (не считая того случая когда у них взломали базы данных и тп).
У cdek.forward такие же проблемы есть
В прошлом году два месяца ждал от них заказ. Даже выкупали крайне долго.
Про Сдек Форвард точно такие же отзывы в огромном количестве, что ждут месяцами. Я думаю, что это просто стандартная проблема всех, кто что-то возит из-за границы.