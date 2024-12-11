Клиенты сервиса «Почта Global» пожаловались, что месяцами ждут посылки из-за границы — Forbes

Весной 2024 года закупила витамины на iHerb и вещи на Yoox, общая стоимость около $1000, товар поступил на склад «Почты Global» в Германии. Доставку примерно в 7000 рублей я оплатила, но дальше начался кошмар: компания сперва отвечала, что у них какие-то проблемы, а после вообще перестала выходить на связь.

Я даже пыталась договориться о возможности отдать посылку моим родственникам, которые проживают в Германии, я была готова оформить доверенность и всё что угодно, но «Почта Global» мои многочисленные просьбы просто игнорировала.