Федеральное общество сетевой торговли призвало маркетплейсы скрывать отзывы-«пустышки»

Они могут негативно влиять на репутацию продавцов.Речь об отзывах с формулировками «ещё не пробовал», «пока не пользовался», «не включал», пишет независимая некоммерческая организация (ФОСТ; поддерживает интересы малого и среднего бизнеса).Исследование ФОСТ показало, что такие выражения встречаются в 23% отзывов с низкими оценками. В этом случае товар получает заниженный рейтинг, но не всегда справедливо. В свою очередь, положительные оценки от тех, кто ещё не опробовал товар, могут создавать ложные завышенные ожидания. Детали исследования не раскрыли.Источник фото: OzonВ 2023 году Wildberries начал скрывать негативные отзывы, которые не относятся к продавцу и его товару, чтобы рейтинг последних не портился из-за претензий, например, к ПВЗ. В 2024 году изменил систему расчёта рейтинга товаров, чтобы алгоритмы отдавали больший приоритет свежим отзывам.#новости
Ц Е Н З У Р А