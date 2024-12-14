Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
Образование
Крипто
Карьера
Маркетплейсы
AI
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Маркетплейсы

Федеральное общество сетевой торговли призвало маркетплейсы скрывать отзывы-«пустышки»

Они могут негативно влиять на репутацию продавцов.

  • Речь об отзывах с формулировками «ещё не пробовал», «пока не пользовался», «не включал», пишет независимая некоммерческая организация (ФОСТ; поддерживает интересы малого и среднего бизнеса).
  • Исследование ФОСТ показало, что такие выражения встречаются в 23% отзывов с низкими оценками. В этом случае товар получает заниженный рейтинг, но не всегда справедливо. В свою очередь, положительные оценки от тех, кто ещё не опробовал товар, могут создавать ложные завышенные ожидания. Детали исследования не раскрыли.
Источник фото: Ozon
Источник фото: Ozon
  • В 2023 году Wildberries начал скрывать негативные отзывы, которые не относятся к продавцу и его товару, чтобы рейтинг последних не портился из-за претензий, например, к ПВЗ. В 2024 году изменил систему расчёта рейтинга товаров, чтобы алгоритмы отдавали больший приоритет свежим отзывам.

#новости

1 комментарий
Иванов Иван

Ц Е Н З У Р А

Ответить