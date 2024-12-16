Wildberries начал продавать физлицам страховки на товары и имущество в доме

Стоимость полиса — 100 рублей, срок действия — один месяц.Под страховку попадают купленные на платформе товары, а также имущество в доме или квартире, даже если оно приобретено не на маркетплейсе, сообщила пресс-служба Wildberries и Russ.Кроме того, полис включает страхование здоровья покупателя и его близких на случай длительного больничного (более 21 дня) или госпитализации (более 14 дней) в результате несчастного случая.Максимальная стоимость страхового возмещения — 20 тысяч рублей. При этом можно купить несколько полисов, и в этом случае выплаты по ним будут суммироваться.Оформить полис можно в мобильном приложении Wildberries. Для этого нужно добавить его в корзину при оплате покупок.Оформленный полис можно найти в личном профиле в разделе «Страховки», где также можно подать заявление на страховую выплату. Если по каким-то причинам пользователь решит отказаться от полиса, это можно сделать в течение 14 дней после покупки.Wildberries&RussОсенью 2022 года Ozon запустил страхование от несчастных случаев. В ноябре 2024-го маркетплейс начал тестировать оформление страховок для физлиц через пункты выдачи заказов.#новости #wildberries
Куда не зайди - сплошные страховки.
Скоро в магазине при покупке творога будут спрашивать: "Не хотите страховку? А то вдруг обосрётесь случайно..."
Сюр.
"Но платить в случае поноса никто не собирался... Потому что покупатель не захотел нести свой понос в лабораторию для анализа, чтобы доказать виновность творога"...
Ахахаха. В ВБ нельзя даже нормально вернуть товар по гарантии. О какой покупке страховки в этой компании может идти речь?!
А, я понял, у них теперь вместо гарантии будет страховка? "Извините, но мы не можем вернуть вам деньги за брак. Но вот если бы у вас была куплена наша страховка, мы бы подумали. Не желаете приобрести страхование на будущее?"
Сто рублей доплати
Да, ну нафиг. При наступление страхового случая, еще должен останешься, после всех штрафов
"Извините, но мы не можем вернуть вам деньги за брак. Но вот если бы у вас была куплена наша страховка, мы бы подумали. Не желаете приобрести страхование на будущее?"