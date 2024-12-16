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Карина Пардаева
Маркетплейсы

Wildberries начал продавать физлицам страховки на товары и имущество в доме

Стоимость полиса — 100 рублей, срок действия — один месяц.

  • Под страховку попадают купленные на платформе товары, а также имущество в доме или квартире, даже если оно приобретено не на маркетплейсе, сообщила пресс-служба Wildberries и Russ.
  • Кроме того, полис включает страхование здоровья покупателя и его близких на случай длительного больничного (более 21 дня) или госпитализации (более 14 дней) в результате несчастного случая.
  • Максимальная стоимость страхового возмещения — 20 тысяч рублей. При этом можно купить несколько полисов, и в этом случае выплаты по ним будут суммироваться.
  • Оформить полис можно в мобильном приложении Wildberries. Для этого нужно добавить его в корзину при оплате покупок.
  • Оформленный полис можно найти в личном профиле в разделе «Страховки», где также можно подать заявление на страховую выплату. Если по каким-то причинам пользователь решит отказаться от полиса, это можно сделать в течение 14 дней после покупки.
Wildberries&amp;Russ
Wildberries&Russ
  • Осенью 2022 года Ozon запустил страхование от несчастных случаев. В ноябре 2024-го маркетплейс начал тестировать оформление страховок для физлиц через пункты выдачи заказов.

#новости #wildberries

32 комментария
ScareCrow

Куда не зайди - сплошные страховки.
Скоро в магазине при покупке творога будут спрашивать: "Не хотите страховку? А то вдруг обосрётесь случайно..."
Сюр.

8
2
1
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Илья Дёмин

"Но платить в случае поноса никто не собирался... Потому что покупатель не захотел нести свой понос в лабораторию для анализа, чтобы доказать виновность творога"...

4
1
Ответить
Илья Дёмин

Ахахаха. В ВБ нельзя даже нормально вернуть товар по гарантии. О какой покупке страховки в этой компании может идти речь?!

3
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Илья Дёмин

А, я понял, у них теперь вместо гарантии будет страховка? "Извините, но мы не можем вернуть вам деньги за брак. Но вот если бы у вас была куплена наша страховка, мы бы подумали. Не желаете приобрести страхование на будущее?"

5
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Rus Lan

Сто рублей доплати

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PODNEVOLNYI

Да, ну нафиг. При наступление страхового случая, еще должен останешься, после всех штрафов

4
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Илья Дёмин

"Извините, но мы не можем вернуть вам деньги за брак. Но вот если бы у вас была куплена наша страховка, мы бы подумали. Не желаете приобрести страхование на будущее?"

2
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