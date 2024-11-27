Ozon начал тестировать оформление страховок для физлиц через пункты выдачи заказов

Застраховать можно ребёнка и квартиру.В будущем появятся и другие продукты, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные «Ozon Страхования». В пилоте участвуют около 150 пунктов выдачи (ПВЗ) в нескольких городах России.Оформить услугу можно через сотрудника ПВЗ или отсканировав QR-код, размещённый в пункте-участнике тестирования. В Ozon говорят, что владельцы ПВЗ получают компенсацию за помощь с оформлением.По данным источника «Интерфакса», страховки выдаются через партнёров. Это «Ингосстрах», ВСК и «Зетта Страхование». Полис приходит напрямую от них, но цены «как у страховой или ниже». Масштабировать услугу или нет — решат по итогам пилота.Источник фото: OzonOzon рассказал, что будет развивать страховое направление, в марте 2024 года — запустив страховой сервис для продавцов и владельцев ПВЗ.#новости #ozon
Пока билеты русского лото не начнут продавать, это всё несерьезно
Да, давайте персонал ещё какой-то фигней загрузим.
Заходи на сайт страховой и стра-хуй-ся с ног до головы. Зачем идти в ПВЗ? Там мёдом намазано?))
Чтобы в очереди всех бесить
чтобы вы курьеров чаще заказывали чтобы не ждать в очередях
Когда Ozon начнет принимать экзамены на водительские права в ПВЗ? Можно еще заниматься мелким ремонтом, продавать хлеб, кофемашину поставить наконец с вендинговым аппаратом.
Кофейные автоматы часто встречабтся в пвз