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Полина Лааксо
Маркетплейсы

Ozon начал тестировать оформление страховок для физлиц через пункты выдачи заказов

Застраховать можно ребёнка и квартиру.

  • В будущем появятся и другие продукты, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные «Ozon Страхования». В пилоте участвуют около 150 пунктов выдачи (ПВЗ) в нескольких городах России.
  • Оформить услугу можно через сотрудника ПВЗ или отсканировав QR-код, размещённый в пункте-участнике тестирования. В Ozon говорят, что владельцы ПВЗ получают компенсацию за помощь с оформлением.
  • По данным источника «Интерфакса», страховки выдаются через партнёров. Это «Ингосстрах», ВСК и «Зетта Страхование». Полис приходит напрямую от них, но цены «как у страховой или ниже». Масштабировать услугу или нет — решат по итогам пилота.
Источник фото: Ozon
Источник фото: Ozon
  • Ozon рассказал, что будет развивать страховое направление, в марте 2024 года — запустив страховой сервис для продавцов и владельцев ПВЗ.

#новости #ozon

21 комментарий
Олег Павлов

Пока билеты русского лото не начнут продавать, это всё несерьезно

4
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Любознательный

Да, давайте персонал ещё какой-то фигней загрузим.

2
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GOLD

Заходи на сайт страховой и стра-хуй-ся с ног до головы. Зачем идти в ПВЗ? Там мёдом намазано?))

1
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Foma Kiniaev

Чтобы в очереди всех бесить

2
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Лапти Паладина

чтобы вы курьеров чаще заказывали чтобы не ждать в очередях

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Jaroslav Baker

Когда Ozon начнет принимать экзамены на водительские права в ПВЗ? Можно еще заниматься мелким ремонтом, продавать хлеб, кофемашину поставить наконец с вендинговым аппаратом.

1
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Хлоргексидин

Кофейные автоматы часто встречабтся в пвз

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