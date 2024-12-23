«Яндекс Доставка» в Москве и области добавила заказ грузовых машин для перевозки товаров до сортировочных центров маркетплейсов

В других городах услуга появится позже.Предприниматели из Москвы и Московской области могут оформить её в приложении «Яндекс Go», рассказали vc.ru в сервисе. Есть срочная отправка в течение часа.Грузовые машины разные — с кузовами, рассчитанными как на 300 кг, так и на 4000 кг. Доступных сортировочных центров — 70. Один автомобиль может доставить товары в несколько точек.Отправитель может заказать помощь одного-двух грузчиков, а также сопроводить груз — для этого в машине предусмотрено одно пассажирское место.Источник фото: «Яндекс»#новости #яндексдоставка
На торгашах маркетплейсов зарабатывают все, кроме самих торгашей) даже свободное место дают, во как)
Ну так, в золотую лихорадку кто зарабатывал?)
Число продавцов на маркетплейсах в России за 2 года выросло в 7 раз 26 июня 2024 года стало известно о том, что количество продавцов на российских маркетплейсах за последние два года увеличилось в семь раз, достигнув 700 тыс. человек в 2023 году по сравнению со 100 тыс. в 2021 году.
Зачем они это делают?
Это, естественно, не так.
Эх, Яндекс.Доставка.
Все бы хорошо, если бы они не потеряли три (!) моих заказа из семи из "Лемана Про". А так, доставляют в срок, если не теряют заказы. Но будьте готовы, что заказ могут потерять, если пользуетесь данной службой доставки между городами.
промокод дали?