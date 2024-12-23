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Полина Лааксо
Маркетплейсы

«Яндекс Доставка» в Москве и области добавила заказ грузовых машин для перевозки товаров до сортировочных центров маркетплейсов

В других городах услуга появится позже.

  • Предприниматели из Москвы и Московской области могут оформить её в приложении «Яндекс Go», рассказали vc.ru в сервисе. Есть срочная отправка в течение часа.
  • Грузовые машины разные — с кузовами, рассчитанными как на 300 кг, так и на 4000 кг. Доступных сортировочных центров — 70. Один автомобиль может доставить товары в несколько точек.
  • Отправитель может заказать помощь одного-двух грузчиков, а также сопроводить груз — для этого в машине предусмотрено одно пассажирское место.
Источник фото: «Яндекс»
Источник фото: «Яндекс»

#новости #яндексдоставка

88
15 комментариев
Sergio

На торгашах маркетплейсов зарабатывают все, кроме самих торгашей) даже свободное место дают, во как)

5
4
2
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mynameisfnatic

Ну так, в золотую лихорадку кто зарабатывал?)

6
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Добрый Комментатор

Число продавцов на маркетплейсах в России за 2 года выросло в 7 раз 26 июня 2024 года стало известно о том, что количество продавцов на российских маркетплейсах за последние два года увеличилось в семь раз, достигнув 700 тыс. человек в 2023 году по сравнению со 100 тыс. в 2021 году.

Зачем они это делают?

1
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Митроченков Дмитрий

Это, естественно, не так.

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Евгений Широков

Эх, Яндекс.Доставка.
Все бы хорошо, если бы они не потеряли три (!) моих заказа из семи из "Лемана Про". А так, доставляют в срок, если не теряют заказы. Но будьте готовы, что заказ могут потерять, если пользуетесь данной службой доставки между городами.

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Daniil Levi

промокод дали?

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